تركيا.. جرعات لقاح كورونا تتخطى الـ 110 ملايين

تخطت جرعات عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في تركيا اليوم السبت عتبة الـ 110 ملايين جرعة.

وذكرت معطيات وزارة الصحة التركية أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا بلغ 53 مليونا و959 ألفا و758 فردا بحلول الساعة 09.15 صباحا بالتوقيت المحلي.

في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 44 مليونا و807 آلاف و667 وإجمالي الجرعات بما فيها الجرعة الثالثة 110 ملايين و201.

وبدأت تركيا حملة التطعيم بالبلاد في 14 يناير/ كانون الثاني في عموم تركيا ابتداء بالعاملين في قطاع الصحة.

وبحلول فبراير/ شباط بدأت بتطعيم المسنين من 65 عاما وما فوق، ثم تتالت الفئات المشمولة بالتطعيم حسب الأولية إلى أن شملت كافة الفئات بالتطعيمات لكل فرد يزيد عن 18 عاما اعتبارا من 25 يونيو/ حزيران.

وفي الوقت الراهن يمكن لكل فرد الحصول على اللقاح بلغ 12 عاما وما فوق وله حرية الاختيار بين لقاحي سينوفاك الصيني وفايزر بيونتك الألماني الأمريكي.

وبحسب وزارة الصحة التركية فقد بلغ عدد إصابات كورونا أمس الجمعة 28 ألفا و873 حالة بينما تم إجراء 356 ألف و352 فحصا.

5 حالات وفاة كل دقيقة

عالميا أشار إحصاء لوكالة رويترز للأنباء إلى تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في جميع أنحاء العالم 5 ملايين أمس الجمعة مع تسبب سلالة دلتا في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.

وطبقا لمنشور “عالمنا في البيانات” على الإنترنت فإن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

ووفقا لرويترز فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما، وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال 7 أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

وتم تسجيل 8 آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثل 5 حالات وفاة كل دقيقة.