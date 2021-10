علماء يخترعون جهازا يرصد كورونا في هواء الأماكن المغلقة.. تعرف عليه

نجح فريق من العلماء والأطباء في سنغافورة من تطوير جهاز يرصد فيروس كورونا في هواء الأماكن المغلقة، مما يعزز فرصة “المراقبة الجوية” لانتشار الفيروس.

وتمكن الفريق المشترك من جامعة (نانيانغ) التكنولوجية بسنغافورة وجامعة سنغافورة الوطنية من تطوير جهاز يقوم باختبار عينات من الهواء داخل الأماكن المغلقة.

ويعني وجود الجهاز إمكانية وجود “تحذير مبكر لمخاطر الإصابة” داخل أجنحة المستشفيات ودور الرعاية، كما يمكن أن يعزز قدرات مراقبة الفيروس في الأماكن العامة حيث يتجمع الأشخاص داخلها، مثل المطاعم ودور السينما.

وقارن فريق البحث بين نتائج اختبار عينات الهواء بأخرى أخذت من على أسطح المواد في جناحين بمستشفى محلي خلال التفشي الأول لفيروس كورونا في سنغافورة، العام الماضي.

ووجد فريق البحث أنه تم الكشف عن الفيروس بشكل أكبر في العينات التي تم أخذها من الهواء مقارنة بتلك التي تم أخذها من على الأسطح.

Researchers from @NUSMedicine and @SCELSE_SG have devised a way to detect SARS-CoV-2 RNA in the air in indoor settings. This airborne surveillance approach could provide early warning of infection risks in hospitals, nursing homes and more.

Read more: https://t.co/jytj5Kl8NW

— NUS (@NUSingapore) October 10, 2021