بعد ضجة “سمكري البني آدمين”.. مع الحكيم يحدد الحالات التي تتطلب علاج العظام يدويا (فيديو)

أوضح الدكتور يافت بيكلي أخصائي تقويم العظام يدويًا في مركز دوك الطبي بالدوحة الفرق بين العلاج الطبيعي وتقويم العظام يدويًا، وقال عبر برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر إن الأول يعنى بالعضلات أما تقويم العظام اليدوي فيُعنى بالأعصاب التي تغذي الجسم.

وقال الطبيب الأمريكي إن تقويم العظام يدويًا (كايروبراكتيك) يؤثر على العناية التي نوفرها للأعصاب التي ترتبط بالعضلات، وأفاد أن هذا العلاج غير مرتبط فقط بالنظام العضلي العظمي ولكن أجهزة الجسم مع وجود بعض التداخل والتقويم اليدوي مرتبط تحديدًا بالعمود الفقري وعلاقته بالأعصاب.

تقويم العظام اليدوي ليس هو المساج ولا العلاج الطبيعي إنه نوع مختلف من الطب

وأفاد تقرير عرضه البرنامج الطبي، أن هذا التخصص لا يدرس إلا في جامعات محدودة منها في أمريكا وكندا ويحتاج إلى دراسة عدة سنوات بعد الدراسة الجامعية لكن لا توجد كليات أو معاهد خاصة به في العالم العربي ما يجعل من الصعب على غير المتخصصين تمييزه عن غيره من التخصصات رغم خطورته.

وقال الدكتور بيكلي أن تقويم العظام اليدوي نوع من الطب التكميلي يهتم بين العلاقة ببنية الجسم وأدائه ويحتاج تطبيقه بنجاح إلى متخصص ومتابعة وإشراف طبي، واستنكر الدكتور ممارسة هذا النوع من العلاج دون تأهيل علمي.

ووقف الطبيب عند المخاطر التي قد يتعرض لها المريض في هذه الحالات وهي الكسر في العمود الفقري أو التقاط العدوى أو هشاشة العظام كما يمكن أن يرتفع ضغط دم المريض في حال لم يقم الطبيب باستبيان لأخذ تاريخ المرض عبر المعاينة والرنين المغناطيسي والصور السينية.

وشدد ضيف (مع الحكيم) على ضرورة المعاينة وقال إنه من دون ذلك لا يمكن معرفة إن كان الشخص معرض للخطر أم لا، وقد لا يحتاج إليها أي شخص لكن على المريض التوجه لعيادة طبية لمعرفة ذلك.

المعاينة وحدها تبين نوع العلاج الذي يحتاجه المريض

أحد الأسباب الشائعة التي تدفع المرضى إلى الذهاب لعيادة الكايروبراكتيك هو ألم أسفل الظهر، وقال الدكتور إنه ليس من الضروري سماع صوت الطقطقة خلال جلسات العلاج لكن يمكن للطبيب تنحية التشنج ويعتمد تمكن جلسات تقويم العظام من علاج المريض دون أدوية حسب نوع المرض إذ هناك أمراض معتمدة على العظام نفسها وإذا كان أحد المفاصل غير قادر على التماسك أو متشنجا فيمكن للكايروبراكتور التدخل بسهولة.

وأوضح الطبيب أن هناك أشخاص امتد معهم الألم لـ 15 سنة وتمكنوا من العلاج عبر تقويم العظام اليدوي لكن تشترط المعاينة للتأكد من أن الأمر لا يتعلق بأي أمراض أخرى، وثمّن الطبيب تواجد كايروبراكتور وطبيب عظام وطبيب أعصاب في نفس العيادة وقال إنها تجربة تفيد المريض.

15 بالمئة فقط من الانزلاق الغضروفي تحتاج جراح والباقي يمكن علاجها بالتقويم اليدوي (رويترز)

التصلب المتعدد والتليف العضلي أيضًا مشاكل يمكن للكايروبراكتور علاجها، وإذا كان الألم مزمنًا -بحسب بيكلي- فقد يستغرق أسبوعًا أما حالات التصلب المتعدد أو التليف العضلي فعلى المصاب به زيارة العيادة كل يوم لمدة 25 يومًا ويعتمد ذلك على سوء الحالة لكن التحسن والاسترخاء يظهر في الأسبوع الأول وكل حالة بحسب استجابتها.

وقال الدكتور الأمريكي إن الألم بعد الجلسات هو أمر طبيعي مشابه للذي يحدث بعد ممارسة الرياضة عقب انقطاع طويل، وأفاد بأن 15% من حالات الانزلاق الغضروفي فقط تحتاج إلى تدخل جراحي أما البقية فيمكن علاجها بالتقويم اليدوي وهذا ما يظهر بعد المعاينة.

ونصح بيكلي بشرب الكثير من الماء وعدم النوم على البطن وأن تكون الوسادة جيدة عند النوم، كما نصح بالجلوس بشكل مستقيم مشددًا على أن وجود ألم يدل على وجود خطب ما.