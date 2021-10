مع اقتراب الشتاء.. هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في نفس التوقيت؟

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، إذ أن ذلك لا يؤثر سلبًا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.

وتستعد بريطانيا ودول نصف الكرة الشمالي الأخرى لشتاء صعب في وقت يرجح أن تزيد حالات الإصابة بالإنفلونزا في ظل تخفيف القيود وإجراءات التباعد الاجتماعي.

ويتم إعطاء جرعات تنشيطية للوقاية من كوفيد-19 لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال الصحة في بريطانيا، في وقت وعدت الحكومة أيضا بإطلاق أكبر برنامج تطعيم ضد الإنفلونزا في التاريخ هذا العام.

Our COVID-19 Resource Centre is regularly updated with the latest research, reviews, and more from across the Lancet family of journals. All of our #COVID19 content is free to access: https://t.co/Vw57AD1hNp pic.twitter.com/uLegEbfWM2

ووجدت الدراسة أن الآثار الجانبية المبلغ عنها عادة ما كانت خفيفة إلى معتدلة في الاختبارات التي أجريت بثلاثة لقاحات مضادة للإنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات كوفيد-19 سواء من انتاج فايزر أو أسترازينيكا.

وقالت (راجيكا لازاروس) كبيرة الباحثين في الدراسة التي قادتها جامعة بريستول إن هذه خطوة إيجابية حقًا وقد تعني تقليص المواعيد للذين يحتاجون إلى اللقاحين.

وكشفت أنه تم تقديم نتائج هذه الدراسة إلى اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين للنظر فيها، مؤكدة أنها ستساعد صانعي السياسات في التخطيط لمستقبل برامج التطعيم.

Volunteers are needed for our latest COVID vaccine study in Bristol, aimed at preventing the Beta COVID-19 variant.

If you are over 30 and have had two doses of Oxford/AstraZeneca or an mRNA vaccine, you may be eligible to take part.

Find out more here: https://t.co/ERNIm0iQz2 pic.twitter.com/BAlyasYcrC

— NIHR CRN West of England (@crnwestengland) July 1, 2021