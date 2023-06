الجزيرة مباشر تكشف حقيقة صور ولقطات منسوبة إلى جندي مصري قتل 3 إسرائيليين (شاهد)

تداول ناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات وصورًا قيل إنها للشرطي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين وأصاب ضابطًا فجر أمس السبت عند معبر العوجة الحدودي.

وكشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة تلك اللقطات والصور إذ تبين أنها مضللة، ولم تكشف أي جهة رسمية حتى الآن عن أي معلومات بشأن الجندي المصري الذي تصدرت قصته المنصات العربية منذ الإعلان عن العملية أمس.

ولم تنشر أي جهة رسمية حتى اللحظة أي معلومات عن اسمه أو صورته أو كيفية التعامل مع جثمانه. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقات بالتعاون مع الجانب المصري بعد إعلان تل أبيب أمس مقتل جنودها الثلاثة وإصابة ضابط برصاص الشرطي المصري.

وكان الجيش المصري قد ذكر في بيان أمس أن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجرًا، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”، دون مزيد من التفاصيل.

لكن الجيش الإسرائيلي ذكر أن العملية “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”.

إليكم ما كشفته وحدة التحقق:

وبعد التحقق تبين أن الصورة غير صحيحة وجرى تداولها قبل يومين من الحادثة، ويرجح أن الصورة المنشورة في التغريدة التالية لنفس الشخص أعلاه.

