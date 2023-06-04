الجزيرة مباشر تكشف حقيقة صور ولقطات منسوبة إلى جندي مصري قتل 3 إسرائيليين (شاهد)

تداول ناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات وصورًا قيل إنها للشرطي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين وأصاب ضابطًا فجر أمس السبت عند معبر العوجة الحدودي.

وكشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة تلك اللقطات والصور إذ تبين أنها مضللة، ولم تكشف أي جهة رسمية حتى الآن عن أي معلومات بشأن الجندي المصري الذي تصدرت قصته المنصات العربية منذ الإعلان عن العملية أمس.

ولم تنشر أي جهة رسمية حتى اللحظة أي معلومات عن اسمه أو صورته أو كيفية التعامل مع جثمانه. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقات بالتعاون مع الجانب المصري بعد إعلان تل أبيب أمس مقتل جنودها الثلاثة وإصابة ضابط برصاص الشرطي المصري.

من اللحظات الأولى معروف اسم البطل وأهله وعنوانه وكل ما يخصه و الواضح لن يتم إعلان لا اسمه ولا عنوانه وإن تم هذا يجب أن نسميه نحن حتى تتناقله الأجيال جيل بعد جيل مثلما حدث مع سليمان خاطر #جندي_مصري pic.twitter.com/uA1Irww5yK — عـ❣️⁩ـائدون✌️⁩ (@alla7ghalep) June 3, 2023

وكان الجيش المصري قد ذكر في بيان أمس أن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجرًا، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”، دون مزيد من التفاصيل.

لكن الجيش الإسرائيلي ذكر أن العملية “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”.

إليكم ما كشفته وحدة التحقق:

المحتوى المتداول

الجندي محمود صلاح الصعيدي ابن محافظة قنا البطل الذي استشهد اليوم دمت فخرا لاهلك اولا ومحافظتك ثانيا وللشعب المصري خاصة وللشعب العربي والاسلامي عامة#الجندى_المصرى #جندي_مصري#عسكري_مصري pic.twitter.com/AQZ8lKBpSi — Marwa Sami (@MarwaSaMi80) June 3, 2023

وبعد التحقق تبين أن الصورة غير صحيحة وجرى تداولها قبل يومين من الحادثة، ويرجح أن الصورة المنشورة في التغريدة التالية لنفس الشخص أعلاه.

تعظيم سلام لل #الشهيد_البطل #الجندى_المصرى Listen to محمود ياسين التهامي – صعايدة يا رسول الله – مولد الحسين ديسمبر 2019 by Ahmed Sha'ban on SoundCloudhttps://t.co/PL7AQ5INKc pic.twitter.com/Q1SkOfBD3q — عبد ذو الفضل العظيم (@IwillSmashYrBoy) June 4, 2023

كما نشرت منصات التواصل الصورة التالية على أنه جثة الجندي المصري الذي نفذ العملية، وتبين لوحدة التحقق أن الصورة قديمة منذ 2017.

وهذه إحدى الروابط القديمة للصورة، وتشير الصحف المصرية إلى أنها تعود لقتيل في اشتباكات بين “إرهابيين” وقوات مصرية في منطقة الواحات البحرية بالصحراء الغربية.

وتداولت منصات التواصل الصورة التالية على أنها للجندي المصري الذي نفذ العملية أيضًا، وتبين لوحدة التحقق أن الصورة قديمة.

ما فعلة #الجندى_المصرى عليه رحمة الله اخطر مليون مرة من صواريخ المقاومة لانه هدم الثقة التي بنيت لعشرات السنين بين الاحتلال الصهيوني والجيوش العربية وطعن التطبيع في مقتل وكأنه يقول ان من بيننا من يحب الله ورسوله ومستعد للتضحية والفداء فلا نامت اعين الجبناء اللهم تقبله في الشهداء. pic.twitter.com/aQm22VcbWD — حــمــد (@freeoman88) June 4, 2023

وهذا أحد الروابط القديمة للصورة، وتعود إلى “محمد المعتز” الذى كان يؤدي خدمته العسكرية في شمال سيناء عام 2017 ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام والده الطبيب بعد إصابته في إحدى الاشتباكات.

أما هذه الصورة التي تدولتها المنصات ووسائل الإعلام على أنها السلاح الذي نفّذ به الجندي المصرية عملية السبت، فلم يتسنَ لوحدة التحقق التأكد من صحتها حتى اللحظة.

فإذا سقطتُ سقطتُ أحملُ عزّتي

يغلي دمُ الأحرار في شرياني

يوم أظهرت #مصر وجهها الأصيل.#جندي_مصري pic.twitter.com/Lp9NbFM0Xw — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) June 3, 2023

فيديو مضلل

وانتشر عبر منصات التواصل فيديو لجندي يردد كلمات أغنية “سلم على الشهداء” على أنه للجندي المذكور.

مقطع فيديو ل #الجندى_المصرى الذي قتل 3 جنود اسرائيليين اليوم وأصاب آخرين، الجندي شهيد الواجب وهو يغني لبلاده حاملًا سلاحه .. بثته وسائل الاعلام الاسرائيلية التي اطلقت على العملية #السبت_الأسود #اسرائيل #مصر pic.twitter.com/wUhqRn1gNE — Bakr Khallaf | أبوبكر خلاف (@bakr_khallaf) June 3, 2023

وتبيّن لوحدة التحقق في الجزيرة مباشر أن المقطع مضلل، وأن اللقطات المتداولة هو لمغني شاب التقط الفيديو وهو يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش المصري عام 2022.