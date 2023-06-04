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الجزيرة مباشر تكشف حقيقة صور ولقطات منسوبة إلى جندي مصري قتل 3 إسرائيليين (شاهد)

جنود الاحتلال يبكون قتلاهم بالقرب من موقع العملية (رويترز)
4/6/2023-|آخر تحديث: 4/6/202302:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات وصورًا قيل إنها للشرطي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين وأصاب ضابطًا فجر أمس السبت عند معبر العوجة الحدودي.

وكشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة تلك اللقطات والصور إذ تبين أنها مضللة، ولم تكشف أي جهة رسمية حتى الآن عن أي معلومات بشأن الجندي المصري الذي تصدرت قصته المنصات العربية منذ الإعلان عن العملية أمس.

ولم تنشر أي جهة رسمية حتى اللحظة أي معلومات عن اسمه أو صورته أو كيفية التعامل مع جثمانه. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقات بالتعاون مع الجانب المصري بعد إعلان تل أبيب أمس مقتل جنودها الثلاثة وإصابة ضابط برصاص الشرطي المصري.

وكان الجيش المصري قد ذكر في بيان أمس أن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجرًا، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”، دون مزيد من التفاصيل.

لكن الجيش الإسرائيلي ذكر أن العملية “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”.

إليكم ما كشفته وحدة التحقق:

المحتوى المتداول

وبعد التحقق تبين أن الصورة غير صحيحة وجرى تداولها قبل يومين من الحادثة، ويرجح أن الصورة المنشورة في التغريدة التالية لنفس الشخص أعلاه.

كما نشرت منصات التواصل الصورة التالية على أنه جثة الجندي المصري الذي نفذ العملية، وتبين لوحدة التحقق أن الصورة قديمة منذ 2017.

وهذه إحدى الروابط القديمة للصورة، وتشير الصحف المصرية إلى أنها تعود لقتيل في اشتباكات بين “إرهابيين” وقوات مصرية في منطقة الواحات البحرية بالصحراء الغربية.

وتداولت منصات التواصل الصورة التالية على أنها للجندي المصري الذي نفذ العملية أيضًا، وتبين لوحدة التحقق أن الصورة قديمة.

وهذا أحد الروابط القديمة للصورة، وتعود إلى “محمد المعتز” الذى كان يؤدي خدمته العسكرية في شمال سيناء عام 2017 ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام والده الطبيب بعد إصابته في إحدى الاشتباكات.

أما هذه الصورة التي تدولتها المنصات ووسائل الإعلام على أنها السلاح الذي نفّذ به الجندي المصرية عملية السبت، فلم يتسنَ لوحدة التحقق التأكد من صحتها حتى اللحظة.

فيديو مضلل

وانتشر عبر منصات التواصل فيديو لجندي يردد كلمات أغنية “سلم على الشهداء” على أنه للجندي المذكور.

وتبيّن لوحدة التحقق في الجزيرة مباشر أن المقطع مضلل، وأن اللقطات المتداولة هو لمغني شاب التقط الفيديو وهو يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش المصري عام 2022.

المصدر : الجزيرة مباشر