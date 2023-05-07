الفوضى تتواصل في السودان.. سرقة بنك الخرطوم في أم درمان ونهب مخازن مواد تموينية كبيرة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تسجيلات مصورة تظهر سرقة بنك الخرطوم فرع أم درمان المحطة الوسطى، من قبل مجموعات مسلحة.

واتهم مغردون قوات الدعم السريع بالحادثة، وقالوا إن المسلحين سرقوا المبالغ ذات الفئات العالية بعدما كسروا الخزائن بإطلاق الأعيرة النارية المختلفة، وتركوا البنك مفتوحًا للناس.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو البنك مشتعلًا، فيما يتجمع المواطنون حوله بعد انصراف المجموعات العسكرية التي اقتحمته.

وعلى مدار الأيام الماضية، بث ناشطون مقاطع فيديو تظهر محاولات سرقة عدد من البنوك والمصارف في العاصمة، في الوقت الذي طمأن فيه البنك المركزي عملاءه بشأن عدم تأثر الودائع.





كما أظهر فيديو آخر فوضى وحالات نهب لمخازن شركة “سلعتي”، وأظهر تسجيل متداول حشدًا من الناس وهم يحملون البضائع ويفرون بها من المكان.

وكانت هناك صور لأشخاص يحملون الزيت والطحين والعديد من المواد التموينية ويركضون بعيدًا، فيما لم يكن هناك أي نوع من الحماية للمخازن.

واتهم الجيش السوداني “الدعم السريع” بالوقوف وراء الحادث، وقال “في سلوك غير غريب على منسوبيها ومسلك يبين خلفية هذه المليشيا، اقتحمت مليشيا الدعم السريع مخازن سلعتي بالقرب من مجمع سارية، وقامت بنهب جزئي للمخازن”.

وعادة ما يلقي طرفا النزاع باللوم على بعضهما بشأن انتشار عمليات السرقة، التي بدأت بأسواق “الذهب”، ومن ثم توسعت لتشمل عددًا من البنوك والمصارف، في ظل مخاوف من اتساع رقعتها مع استمرار المعارك.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلفت قتلى وجرحى وأوضاعًا إنسانية صعبة.

وقدّرت نقابة أطباء السودان عدد ضحايا الاشتباكات المدنيين بـ479 قتيلًا، وأكثر من 2500 مصاب.