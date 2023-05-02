مقاطع فيديو مضللة للمعارك في السودان

منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، انتشر العديد من مقاطع الفيديو المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تحققت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر وخدمة سند في شبكة الجزيرة من عدة مقاطع، واتضح أنها مضللة وغير صحيحة كما يروج لها بعض رواد مواقع التواصل.

وتداولت صفحات سودانية مقطع فيديو يظهر تحرك مركبات عسكرية ترفع العلم الروسي في شوارع الخرطوم، وأثارت هذه الصور تساؤلات بشأن تفاصيل وأسباب وجود تلك المركبات هناك.

وبعد التحقق من المقطع، تبين أنه يعود لعمليات الإجلاء التي تنفذها موسكو للجالية الروسية والبعثة الدبلوماسية من الخرطوم.

فقد ظهرت تلك المركبات العسكرية التي ترفع العلم الروسي بجوار حافلات تقل الجالية الروسية والبعثة الدبلوماسية في مقاطع فيديو بثتها وزارة الخارجية الروسية لعملية الإجلاء.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن عملية الإجلاء تتم بواسطة حراسة وطائرات ومركبات عسكرية.

غارات قديمة

ووصلت هذه الفيديوهات المضللة إلى قنوات وصفحات إعلامية رسمية، حيث بثت قناة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر لحظات شنّ سلاح الجو السوداني غارة على أحد الأهداف بالعاصمة الخرطوم، ونشرت القناة المقطع قبل قليل بالتزامن مع حديثها عن القصف صباح اليوم.

وجرى التحقق من المقطع وتبين أنه متداول منذ أيام عبر الحسابات السودانية، ولا صلة له بالغارات صباح اليوم.

صحيح ولكنه قديم

وبثت منصات سودانية مقطع فيديو قالت إنه يظهر تفقد الفريق ياسر العطا لجنود الجيش السوداني خلال المواجهات مع قوات الدعم السريع صباح اليوم الثلاثاء.

فيديو متداول لتفقد الفريق أول ركن ياسر العطا لجنود القوات المسلحة خلال المواجهات مع المتمردين.#السودان pic.twitter.com/M1PqnRm54f — Sudan News (@Sudan_tweet) May 2, 2023

وبعد التحقق من المقطع، تبين أنه قديم ويعود تاريخه ليوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، حيث نشره أحد جنود الجيش السوداني على تيك توك وفيسبوك.

فيديو من لعبة

كما بثت صفحات من بينها صفحة تحمل اسم “الجيش السوداني” مقطع فيديو قالت إنه يظهر عملية نوعية نفذها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في مطار الخرطوم.

وبعد التحقق، تبين أنه مفبرك، ويرجح أنه مأخوذ من لعبة “آرما 3″، وهي لعبة الفيديو التي تحاكي العمليات القتالية في الجو والبر، ولم تنشر صفحات الجيش السوداني الرسمية المقطع المشار إليه.