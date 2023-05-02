حقيقة مقطع متداول لقصف إسرائيلي على حلب شمالي سوريا (فيديو)

تداولت حسابات وصفحات سورية، مساء الاثنين، فيديو زعمت أنه لقصف إسرائيلي على مواقع بمحافظة حلب شمالي البلاد، منها مطار حلب ومطار النيرب العسكري المحاذي له ومعامل للدفاع الجوي.

رابط الادعاء:

لكن وحدة التحقق في الجزيرة “سند” ووحدة التحقق في الجزيرة مباشر، تحققا من الفيديو المتداول، وتبين أنه قديم وليس من القصف الإسرائيلي الذي وقع ليلا على محافظة حلب.

رابط التحقق:

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بمقتل عسكري وإصابة 7 بجروح بينهم مدنيان، ليل أمس، في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب ووقوع بعض الخسائر المادية وأدت إلى خروج مطارها الدولي عن الخدمة.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت مطاري حلب ودمشق الدوليين عدة مرات، مما أدى إلى خروجهما عن الخدمة أكثر من مرة.

ومنذ سنوات تتعرض مواقع قوات النظام ومجموعات -قيل إنها تابعة لإيران- في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر، كان آخرها قبل 3 أيام إذ جُرح 3 في قصف جوي إسرائيلي بمحيط حمص في وسط سوريا، وفق ما أفادت به الوكالة الرسمية.

ونادرًا، ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.