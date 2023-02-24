هل هناك علاقة بين الزلازل الأخيرة وتراجع مياه المتوسط عند الشواطئ؟ خبير يوضح للجزيرة مباشر (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل في عدد من الدول العربية مؤخرًا صورًا لانحسار مياه البحر المتوسط قبالة عدد من المدن العربية.

وزعم مستخدمون أن هناك علاقة بين هذه الظاهرة وبين الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا وسوريا، وما تلاهما من هزات ارتدادية.

وقامت الجزيرة مباشر بجولة لرصد تراجع مياه البحر في سواحل مدينة طرابلس الليبية.

وقال المهندس محمد عبد الله رئيس الشؤون الفنية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إن ما يحدث ليس سوى ظاهرة طبيعية تعرف بظاهرة “الجزر الربيعي”.

وأضاف أنه من المعروف أن ظاهرة المد والجزر ترتبط بحركة القمر وجاذبية الشمس وحركة الأرض حول محورها.

وأوضح أن الشمس والقمر الآن على خط شبه مستقيم، كما كانا في أقرب نقطة من الأرض، إضافة إلى أن ذلك تزامن مع قرب فترة الاعتدال الربيعي مما أسهم في حدوث هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة معروفة لدى الفلكيين والبحارة وسبق أن حدثت قبل ذلك، لكن حدوثها بعد الزلازل تسبب في إثارة مخاوف من حدوث موجات المد العاتية، المعروفة باسم تسونامي.

وأوضح أن الظاهرة ستنتهي في غضون أيام قليلة مع ابتعاد القمر عن الأرض، كما لن يكون على خط واحد مع الشمس.