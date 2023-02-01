ما حقيقة تصريحات جورجينا عن محاولة رونالدو الانتقام من ميسي في “البلايستيشن” بعد المونديال؟

تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لصديقة النجم كريستيانو رونالدو، الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، عن حالة قائد المنتخب البرتغالي عقب تتويج راقصي التانغو بمونديال قطر 2022.

ونقلت تلك الحسابات عن جورجينا قولها إن “رونالدو أصبح مثل المجنون بعد كأس العالم، لقد أخذ جهاز البلايستيشن 5 الخاص من ابنه، وأمضى الليلة يلعب بمنتخب البرتغال ضد الأرجنتين”.

وبالتحقق عن أصل تلك التصريحات، تبين أنها غير صحيحة تمامًا، ولا علاقة لها بصديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

جورجينا صديقة #كريستيانو_رونالدو : رونالدو أصبح كالمجنون بعد نهائي #كأس_العالم، لقد أخذ بلاي ستيشن 5 من ابنه، وأمضى الليلة يلعب بمنتخب #البرتغال ضد منتخب #الأرجنتين pic.twitter.com/ki7WlaPLfn — KoooraWorld (@KoooraWorld) January 31, 2023

جورجينا : رونالدو أصبح كالمجنون بعد نهائي كأس العالم، لقد أخذ بلاي ستيشن 5 من ابنه، وأمضى الليلة يلعب بمنتخب البرتغال ضد منتخب الأرجنتين pic.twitter.com/Ro0FYKbAgy — Screen Mix (@ScreenMix) January 31, 2023

وودعت البرتغال منافسات كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب المغرب صفر-1.

وكتب رونالدو بعدها على وسائل التواصل أن الفوز بكأس العالم للبرتغال كان أكبر حلم في مسيرته وأكثرها طموحًا.

وأضاف: “لسوء الحظ، انتهى الحلم”، مؤكدًا أن إخلاصه للبرتغال “لم يتغير لحظة”.