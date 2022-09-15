أشخاص يبيعون كُلاهم لشراء آيفون.. ما حقيقة الصورة التي شغلت المنصات؟

حذر مسؤول صحي في تايلند من أن مقايضة الأعضاء الحيوية مقابل الهواتف الذكية أمر غير قانوني، ردًّا على صورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع لـ3 أشخاص باعوا كُلاهم من أجل شراء أجهزة آيفون 14 الجديد.

ودفع الانتشار الواسع لذلك المشهد، الصليب الأحمر التايلندي إلى التعليق حتى بعدما تبيّن أن الصور مزيّفة.

لكن يبقى لانتشار الصور عواقب خطيرة، إذ أنها تطرح أفكارًا للعامة قد تدفعهم إلى تطبيقها مع هوس شراء الهواتف الذكية الجديدة.

وأدان الصليب الأحمر في بيان “المُزحة المضللة”، قائلا إن “هذا أمر محظور. من غير المناسب الترويج لتجارة الأعضاء، خاصة بهدف الحصول على المال لشراء أجهزة آيفون، إنه أمر غير لائق وغير أخلاقي”.

ورغم أن الصورة تهدف إلى السخرية من هذا الاتجاه (بيع الأعضاء) ورغم نفي أصحابها تبرعهم بأعضائهم، فإن عضو الصليب الأحمر التايلندي الدكتور سوفون ماثون لم يعتبر الأمر مزحة وأكد أنه “ممنوع منعًا باتًّا استبدال منتج بعضو”.

وقال إنه رغم المزاح، فإن الاتجار غير المشروع بأعضاء الجسم أمر ممنوع، مضيفًا “إننا بحاجة إلى التفكير في كيفية تأثير هذه الصورة على قيم المجتمع”.

وكانت إحدى عيادات التجميل في لاوس قد نشرت صورة لثلاثة أشخاص يحملون هواتف (iPhone 14s) جديدة ويكشفون عن آثار ضمادات في بطونهم بدت وكأنها ندوب جراحية.

وأثارت الصورة التي نشرتها صفحة (meme) وحظيت بانتشار واسع على المنصات المحلية، كثيرا من الردود المتباينة بين الطرافة والسخرية والانتقاد الحاد.

وكتب أحد المعلقّين “أريدك أن تعرف أن هذا ليس مضحكًا على الإطلاق، هل تعرف ما هي القيم التي يتم توجيهها إلى المجتمع؟”.

وأصبح هاتف آيفون 14 متاحًا للطلب في البلاد بأسعار باهظة تتراوح بين 800 و1600 دولار، بحسب الطراز وسعة التخزين.