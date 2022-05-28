صور أقمار اصطناعية تُظهر انتشار القوات الروسية في مدينتي ليمان وبوباسنا شرق أوكرانيا (فيديو)

كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة التقطتها شركة ماكسار عن حركة عسكرية نشطة في مدينتي ليمان وبوباسنا شرقي أوكرانيا، حيث سيطرت القوات الروسية عليهما مؤخرا.

وتُظهر الصور نشر وحدات المدفعية والمدرعات الروسية في مدينة ليمان -ثاني أكبر مدينة أوكرانية- التي تحاول روسيا السيطرة عليها خلال هذا الأسبوع.

وتُظهر الصور آثار قصف مدفعي واسع النطاق تسبب في دمار عشرات المنازل والمباني بالمدينة.

وتوضح الصور -التقطت خلال اليومين الماضيين- انتشار الوحدات العسكرية الروسية في مدينة بوباسنا وكذلك آثار الدمار التي لحقت بالمباني في جنوب شرق المدينة.

#satellliteimagery over the past 48 hours reveals Russian forces deployed in the town of #Kolodyazi, approximately 11 kilometers northeast of Lyman. Vehicles are positioned near buildings throughout the town. #Ukraine pic.twitter.com/dhoi7WQRoF — Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من بلدة ليمان بينما يتصاعد الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك -في إفادة صحفية- إن القوات الأوكرانية “تصد محاولات” من جانب روسيا لدفع هجومها نحو بلدة سلوفينسك الأوكرانية الرئيسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال لا يزال مستمرا حول بلدة ليمان في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس، بعد أن زعم انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أنهم استولوا على البلدة في وقت سابق.

يشار إلى أن سقوط ليمان سيجعل من الصعب تزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات في المنطقة.

في المقابل، نقلت وكالة (إنترفاكس) -في وقت سابق- عن أفراد بالقوات الانفصالية في دونيتسك القول إنهم حرروا وسيطروا بشكل كامل على 220 بلدة، من بينها ليمان، وذلك بدعم من نيران القوات الروسية.

وتتقدم القوات الروسية بسرعة أكبر بكثير في شرق أوكرانيا مما كانت عليه في الأسابيع السابقة بمساعدة الانتشار المكثف لقوات المدفعية والقوات الجوية.