صور أقمار اصطناعية تُظهر انتشار القوات الروسية في مدينتي ليمان وبوباسنا شرق أوكرانيا (فيديو)

كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة التقطتها شركة ماكسار عن حركة عسكرية نشطة في مدينتي ليمان وبوباسنا شرقي أوكرانيا، حيث سيطرت القوات الروسية عليهما مؤخرا.

وتُظهر الصور نشر وحدات المدفعية والمدرعات الروسية في مدينة ليمان -ثاني أكبر مدينة أوكرانية- التي تحاول روسيا السيطرة عليها خلال هذا الأسبوع.

وتُظهر الصور آثار قصف مدفعي واسع النطاق تسبب في دمار عشرات المنازل والمباني بالمدينة.

وتوضح الصور -التقطت خلال اليومين الماضيين- انتشار الوحدات العسكرية الروسية في مدينة بوباسنا وكذلك آثار الدمار التي لحقت بالمباني في جنوب شرق المدينة.

#satellliteimagery over the past 48 hours reveals Russian forces deployed in the town of #Kolodyazi, approximately 11 kilometers northeast of Lyman. Vehicles are positioned near buildings throughout the town. #Ukraine pic.twitter.com/dhoi7WQRoF

