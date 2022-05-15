ما حقيقة “نوم أبو الهول” الذي أثار ضجة في مصر؟

سيطر تمثال “أبو الهول” في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة على نقاشات المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت عيناه مغلقتين كأنه نائم، ما أثار تساؤلات رواد منصات التواصل.

ويعد أبو الهول من أشهر التماثيل التاريخية الخاصة بالحقبة الفرعونية وأقدمها، ويرجع إلى نحو 2500 قبل الميلاد، وفق علماء الآثار.

وادعت حسابات على منصات التواصل أن “أبو الهول” أصبح فجأةً مغمض العينين، بينما قالت أخرى إن ذلك مجرد “تخاريف وخزعبلات وشائعات”.

وتنوعت التفاعلات حول الواقعة المزعومة، إذ أكد بعض الناشطين صحة الرواية التي تفيد بـ”نوم أبو الهول” دون ترميم أو تنظيف في منطقة الوجه.

وتطرق آخرون للسخرية من الأمر عن طريق نشر تعليقات ورسوم مضحكة تشكك في صحة تلك الرواية وتحاول دحضها.

مادام وصلنا اننا نخش في جدال أبوالهول مفتح ولا مغمض تبقى الزوبع قربت 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/jqBcEvstne — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) May 15, 2022

ووفق ما أظهرته أداة (كرواد تانغل) المتخصصة في رصد البيانات وقياسها على منصات التواصل، فإن كلمة “أبو الهول” ظهرت في 4325 منشورًا عبر فيسبوك، وأحدثت أكثر من 830 ألف تفاعل خلال 24 ساعة فقط.

وظهرت الكلمة نفسها في 42 منشورًا مختلفًا عبر منصة إنستغرام، ونتج عنها ما يقرب من 70 ألف تفاعل، خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا.

في المقابل، أظهرت أداة (تريندس ماب) -المتخصصة في رصد البيانات وقياسها عبر تويتر- ظهور الكلمة في 12500 تغريدة، محدثة أكثر من 5000 إعادة تغريد خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بحث أجرته وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، فإن زاوية التصوير تعد السبب الرئيس في حالة الجدل المثارة، إذ ظهر “أبو الهول” نائمًا في صور قديمة التقطت من الزاوية المتداولة نفسها.

ونفت مصادر في وزارة السياحة والآثار المصرية الخبر المتداول، ورجحت أن تعديلًا قد جرى على الصور بأحد برامج تعديل الصور (فوتوشوب).

وقال أحمد عامر -الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات- إن تمثال “أبو الهول” لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين، ولم يتأثر بأي شيء، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية بينها أخبار اليوم الحكومية.

وأضاف تعليقًا على الفيديو أن “التمثال منذ القدم مثار للجدل والأقاويل والشائعات نظرًا لغموضه وندرته بالحضارة المصرية القديمة”.

ونقلت الصحيفة عن مجدي شلبي -الخبير الأثري في وزارة السياحة المصرية- قوله إن تمثال “أبو الهول” كما هو، ولم يحدث له أي تغيير.

ابو الهول نام وانا لسه … https://t.co/Am3D17qfTL — 💚🕊️ (@Nawalkandil) May 15, 2022

وأفاد بأن من نشر تلك الصور استخدم الفوتوشوب أو صوّر “أبو الهول” بزاوية تصوير معينة أظهرت عينيه كأنهما مغمضتان ليس أكثر.