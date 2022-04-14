وحدة التحقق في “الجزيرة مباشر” تكشف محتوى مضلل نشره التلفزيون الأوكراني (فيديو)

كشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر حقيقة مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أوكرانية بينها التلفزيون الأوكراني الرسمي قالت إنه لتدمير طراد روسي في البحر الأسود.

وبعد التحقق الذي قامت به الوحدة تبين أن الفيديو مجتزأ من تسجيل يعود لعام 2013 لتجارب عسكرية للبحرية النرويجية.

وفي هذا الفيديو يظهر المقطع الأصلي الذي نشرته وسائل الإعلام الأوكرانية.

وفي الفيديو هنا يظهر التسجيل نفسه منشور على موقع يوتيوب عام 2013.

فيديو آخر للحدث نفسه

كما تحققت الوحدة من فيديو للحدث نفسه نشرته وسائل إعلام أوكرانية وعالمية، لكن بالتحقق منه تبيّن أنه مضلل تم التلاعب به وإضافة غطاء باللون الأخضر.

وأشارت إلى أنه يعود لحدث قديم حصل عام 2019 لاحتراق سفينة تنزانية في البحر الأسود، كما هو موضّح بالرابط أدناه بتطابق المعالم لكن دون الغطاء.

في التغريدة أدناه الفيديو المضلل.

Кадры горящего крейсера «Москва». pic.twitter.com/j50kgvaXoU — Ilya Ponomarev (@iponomarev) April 14, 2022

هنا النسخة الأصلية للفيديو.

وكانت وحدة التحقق كشفت زيف العديد من القصص المضللة في الحرب على أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلًا في سيادتها”.