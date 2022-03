نشرته حسابات رسمية أوكرانية.. فيديو يحاكي تعرّض باريس لغارات روسية (شاهد)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحاكي تعرّض العاصمة الفرنسية باريس لقصف جوي، وقالوا إن “الدعاية الروسية” نشرته تهديدًا بحرب عالمية ثالثة.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن فريقًا فرنسيًا صنع الفيديو ونشرته حسابات رسمية أوكرانية لحث السلطات الأوربية على فرض حظر جوي في سماء أوكرانيا.

وأظهر الفيديو امرأة تحاول التقاط صورة أمام برج إيفل، قبل أن يتعرض فجأة للقصف ثمّتظهر طائرات حربية في الأجواء وتتصاعد أعمدة الدخان من البرج، ويطال القصف نواحي أخرى من العاصمة الفرنسية.

وجاء في التعليق المُرافِق “الدعاية الروسية تنشر فيديوهات افتراضية لقصف باريس وانطلاق الحرب العالمية الثالثة”.

ولم تنشر السلطات الروسية الفيديو، بل تداولته حسابات رسمية عدة تابعة للسلطات الأوكرانية منها وزارة الثقافة والبرلمان ووزارة الدفاع، لا على سبيل التهديد بل لحث السلطات الأوربية على التحرك.

وجاء في النص المُرافِق له على حساب البرلمان الأوكراني “هل سيبقى برج إيفل الشهير في باريس أو بوابة براندنبرغ في برلين قائمين في ظل قصف روسي لا نهاية له؟ هل تعتقد أنك غير معنيّ؟ اليوم أوكرانيا وغدًا أوربا بأكملها، روسيا لن تتوقف”.

بالإضافة إلى ذلك يظهر في الثواني الأخيرة من الفيديو كتابات باللغة الإنجليزية، تعمّد ناشرو الفيديو في السياق المضلل حذفها، جاء فيها “فكّر للحظة: ماذا لو حصل ذلك في أي عاصمة أوربية؟ أغلِقوا السماء فوق أوكرانيا أو زوّدونا بطائرات مقاتلة”.

