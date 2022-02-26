فيديوهات ومعلومات مضللة من حرب روسيا على أوكرانيا.. التصدي للروس بالمولوتوف وزيلينسكي يلغي متابعة زعماء العالم على تويتر

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ادّعى ناشروها أنها تظهر جوانب من الحرب الروسية الحالية على أوكرانيا.

وبتتبع أصول تلك المقاطع وجدت “وحدة التحقق” في قناة الجزيرة مباشر أنها غير صحيحة، وأنها تعود إلى أحداث وقعت قبل سنوات ماضية.

فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو ادّعوا أنه يظهر تصدي الأوكرانيين لتقدم القوات الروسية في العاصمة كييف بزجاجات المولوتوف، وبالتحقق من المقطع تبين أنه فيديو قديم يعود تاريخه إلى عام 2017.

المحتوى المضلّل:

Confrontos na ruas de Kiev pic.twitter.com/vKWd980ZL0 — Geografia Geral (@GeografiaGeralT) February 26, 2022

زيلينسكي يلغي متابعة حسابات زعماء العالم على تويتر

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية وعربية بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قام بإلغاء متابعة حسابات رؤساء العالم على موقع تويتر في إشارة إلى مواجهته الغزو الروسي بمفرده.

وبالتحقق من تلك المعلومات تبين أنها غير صحيحة، حيث إن الرئيس الأوكراني لا يتابع حسابه أحد على موقع تويتر وفقا لبيانات موقع webarchive.

المحتوى المضلل:

#عاجل : الرئيس الأوكراني يلغي متابعة كل رؤساء العالم على منصة التويتر!#روسيا_تغزو_أوكرانيا pic.twitter.com/j8UHCCGN9Y — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) February 26, 2022

الرئيس الأوكراني فولوديمير #زيلينسكي يلغي متابعة حسابات زعماء العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي #تويتر في إشارة لمواجهته غزو #روسيا وحيداً. pic.twitter.com/RkyIp6CIPE — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) February 25, 2022

التحقق:

صور من حساب الرئيس الأوكراني في فترات سابقة طبقا لـwebarchive:

التاريخ: 29 يناير 2022

التاريخ: 12 فبراير 2021

إطلاق صواريخ غراد من روسيا على أوكرانيا

كما تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ادعت أنه يظهر لحظات إطلاق القوات الروسية صواريخ غراد بكثافة تجاه الأراضي الأوكرانية.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم يعود إلى عام 2018.

المحتوى المضلل:

وأطلقت روسيا، فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وشهدت أحياء العاصمة كييف اشتباكات مسلحة وحرب شوارع طوال الليلة الماضية بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي المهاجم.