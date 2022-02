فيديوهات ومعلومات مضللة من حرب روسيا على أوكرانيا.. التصدي للروس بالمولوتوف وزيلينسكي يلغي متابعة زعماء العالم على تويتر

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ادّعى ناشروها أنها تظهر جوانب من الحرب الروسية الحالية على أوكرانيا.

وبتتبع أصول تلك المقاطع وجدت “وحدة التحقق” في قناة الجزيرة مباشر أنها غير صحيحة، وأنها تعود إلى أحداث وقعت قبل سنوات ماضية.

فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو ادّعوا أنه يظهر تصدي الأوكرانيين لتقدم القوات الروسية في العاصمة كييف بزجاجات المولوتوف، وبالتحقق من المقطع تبين أنه فيديو قديم يعود تاريخه إلى عام 2017.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية وعربية بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قام بإلغاء متابعة حسابات رؤساء العالم على موقع تويتر في إشارة إلى مواجهته الغزو الروسي بمفرده.

وبالتحقق من تلك المعلومات تبين أنها غير صحيحة، حيث إن الرئيس الأوكراني لا يتابع حسابه أحد على موقع تويتر وفقا لبيانات موقع webarchive.

صور من حساب الرئيس الأوكراني في فترات سابقة طبقا لـwebarchive:

كما تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ادعت أنه يظهر لحظات إطلاق القوات الروسية صواريخ غراد بكثافة تجاه الأراضي الأوكرانية.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم يعود إلى عام 2018.

Footage reportedly from earlier today of a massive GRAD barrage on Ukrainian forces.#Russia #Ukraine #GRADBarrage #GRAD #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/9FP3Ukjo0v

— WORLD WAR 3 – RUSSIA vs Ukraine #2022 (@WW32022) February 24, 2022