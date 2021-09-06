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حقيقة قصف طائرة باكستانية القوات المعارضة لطالبان في أفغانستان (فيديو)

صورة مأخوذة من الفيديو المتداول
صورة مأخوذة من الفيديو المتداول
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202111:07 PM (مكة المكرمة)

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لما قالوا إنه قصف طائرة باكستانية على مواقع القوات المناوئة لحركة طالبان الأفغانية في إقليم بانشير شمال شرقي أفغانستان.

وبالتحقق من الفيديو المتداول، اتضح أنه لا علاقة له بالأحداث التي شهدها الإقليم آخر المعاقل المناوئة لطالبان التي بسطت سيطرتها عليه اليوم الإثنين.

وتبين أن الفيديو مأخوذ من لعبة محاكاة قتالية عالية التقنية وسبق نشره على الإنترنت قبل فترة طويلة.

وهذا هو الفيديو القديم

وعلى مدار أيام، خاضت حركة طالبان حربا ضروسا مع مقاتلين يتحصنون في الإقليم الجبلي الوعر تحت قيادة أحمد مسعود.

وقالت طالبان إنها سيطرت على الإقليم وهزمت المسلحين المناوئين لها، بينما أقر أحمد مسعود بسيطرة الحركة على الإقليم داعيا إلى “انتفاضة شعبية” ضدها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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