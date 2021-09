ما حقيقة إهانة أردوغان لعالم كيمياء تركي حاصل على جائزة نوبل؟ (فيديو)

تداول ناشطون عبر موقع تويتر مقطع فيديو زعموا من خلاله أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعمّد إهانة العالم التركي الفائز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2015 (عزيز سنجر)، خلال مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول أمس السبت.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع قبل أن يتبين أنه مفبرك حسب تسجيل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التركية تضمن كلمة أردوغان وفعاليات التكريم في المهرجان.

Erdogan puts Nobel Laureate Aziz Sencar to his place. Not so fast Aziz…😄pic.twitter.com/2H3Dk2hPv0

— Suat KINIKLIOGLU (@kinikli88_ENG) September 25, 2021