انتقل الى المحتوى
البث الحي
تحقق

ما حقيقة إهانة أردوغان لعالم كيمياء تركي حاصل على جائزة نوبل؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور مهرجان (تكنوفيست) لتكنولوجيا الطيران والفضاء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور مهرجان (تكنوفيست) لتكنولوجيا الطيران والفضاء
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202103:16 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون عبر موقع تويتر مقطع فيديو زعموا من خلاله أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعمّد إهانة العالم التركي الفائز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2015 (عزيز سنجر)، خلال مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول أمس السبت.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع قبل أن يتبين أنه مفبرك حسب تسجيل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التركية تضمن كلمة أردوغان وفعاليات التكريم في المهرجان.

 

وظهر أردوغان في الفيديو الأول وهو يُنزل يد سنجر خلال إلقائه التحية على الحضور، بينما كشف المقطع الأصلي أن الرئيس التركي رفع يد العالم التركي وجعله يلقي التحية على الجماهير كما شهد الحفل تكريم سنجر.

وقال أردوغان إن بلاده ستحول مهرجان (تكنوفيست) لتكنولوجيا الطيران والفضاء إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة، بدءًا من أذربيجان.

وأعرب الرئيس التركي -خلال كلمته أثناء زيارته للمهرجان في نسخته الرابعة بمطار أتاتورك في إسطنبول- عن بالغ امتنانه بدايةً بسبب “زيارة مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا الأفضل حول العالم، مرة أخرى هذا العام”.

ولفت أردوغان إلى زيادة الإقبال على المشاركة في “تكنوفيست” عامًا بعد عام، مضيفًا أن الكثير من الشبان الأتراك ينتظرون مواعيد التسجيل على المسابقات في إطار المهرجان بفارغ الصبر.

 

 

وأعرب الرئيس عن أمله في أن “الشبان المتحمسين المشاركين اليوم في تكنوفيست سيصبحون من بناة تركيا المستقبل نحو أهدافها لعامي 2053 و2071”.

وبيّن أن مهرجان (تكنوفيست) بدأ رحلته عام 2018 عبر 14 مسابقة تكنولوجية تقدم إليها 20 ألف شخص.

وأوضح أنه في نسخة 2021، ارتفع عدد المسابقات إلى 35، وتضاعف عدد المتسابقين 10 مرات ليصل إلى 200 ألف.

ولفت إلى أن المسابقات تقام في العديد من المجالات المدنية أيضا من تصميم السيارات الطائرة إلى تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي في الصحة والتقنيات الرقمية في الصناعة والتكنولوجيا الحيوية والابتكار والزراعة والسياحة والبيئة والطاقة.

وشدد الرئيس التركي على أن مهرجان تكونوفيست نجح في لفت انتباه المنطقة والعالم في وقت قصير جدًا، حيث يشارك فيه طلاب ومبتكرون من 88 دولة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من تحقق

امرأة تنجو بأعجوبة من الدهس أمام قطار سريع (فيديو)

(فيسبوك)

الجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو خروج مظاهرات في عدن مؤيدة للحوثيين

المحتجون طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية (الفرنسية - أرشيف)

ما حقيقة الفيديو المتداول للأسير الفلسطيني مناضل نفيعات؟

الأسير مناضل انفيعات بعد إعادة اعتقاله (رويترز)

“الجزيرة مباشر” تكشف حقيقة تصدي مركبة للمقاومة لعدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

عناصر تابعة لكتائب القسام في غزة (الفرنسية- أرشيفية)
الأكثر قراءة

“الهند تقتل المسلمين”.. لقطات مروعة تفجر غضبا عارما واعتقال مصور داس مسلما (فيديو)

استمر الصحفي في ركل الرجل حتى بعد إصابته ووقوعه على الأرض (مواقع التواصل)

مظاهرات في العاصمة التونسية رفضا لقرارات سعيّد الاستثنائية (بث مباشر)

احتجاج على &#34;القرارات الاستثنائية&#34; للرئيس التونسي سعيد (الأناضول)

احتفال بزفاف في مصر يتحول إلى كارثة خلال لحظات (فيديو)

عبر الجزيرة مباشر.. قيادي مستقيل من النهضة يهاجم قيادتها والحركة ترد (فيديو)

راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي (رويترز)