ما حقيقة إهانة أردوغان لعالم كيمياء تركي حاصل على جائزة نوبل؟ (فيديو)

تداول ناشطون عبر موقع تويتر مقطع فيديو زعموا من خلاله أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعمّد إهانة العالم التركي الفائز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2015 (عزيز سنجر)، خلال مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول أمس السبت.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع قبل أن يتبين أنه مفبرك حسب تسجيل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التركية تضمن كلمة أردوغان وفعاليات التكريم في المهرجان.

Erdogan puts Nobel Laureate Aziz Sencar to his place. Not so fast Aziz…😄pic.twitter.com/2H3Dk2hPv0 — Suat KINIKLIOGLU (@kinikli88_ENG) September 25, 2021

وظهر أردوغان في الفيديو الأول وهو يُنزل يد سنجر خلال إلقائه التحية على الحضور، بينما كشف المقطع الأصلي أن الرئيس التركي رفع يد العالم التركي وجعله يلقي التحية على الجماهير كما شهد الحفل تكريم سنجر.

وقال أردوغان إن بلاده ستحول مهرجان (تكنوفيست) لتكنولوجيا الطيران والفضاء إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة، بدءًا من أذربيجان.

erdoğan aziz sancar’ın elini indirmiyor tam tersi kaldırmasını istiyor. orijinali böyle…bu ayrı ama erdoğan’ın rabia çelişkisi asıl dikkat çekici olan. bir eli rabia,diğer eli normal selamlıyor. en trajik olan da bu aslında. pic.twitter.com/RPPX73OB3u — mustafahos (@mustafahos) September 25, 2021

وأعرب الرئيس التركي -خلال كلمته أثناء زيارته للمهرجان في نسخته الرابعة بمطار أتاتورك في إسطنبول- عن بالغ امتنانه بدايةً بسبب “زيارة مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا الأفضل حول العالم، مرة أخرى هذا العام”.

ولفت أردوغان إلى زيادة الإقبال على المشاركة في “تكنوفيست” عامًا بعد عام، مضيفًا أن الكثير من الشبان الأتراك ينتظرون مواعيد التسجيل على المسابقات في إطار المهرجان بفارغ الصبر.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن “الشبان المتحمسين المشاركين اليوم في تكنوفيست سيصبحون من بناة تركيا المستقبل نحو أهدافها لعامي 2053 و2071”.

وبيّن أن مهرجان (تكنوفيست) بدأ رحلته عام 2018 عبر 14 مسابقة تكنولوجية تقدم إليها 20 ألف شخص.

وأوضح أنه في نسخة 2021، ارتفع عدد المسابقات إلى 35، وتضاعف عدد المتسابقين 10 مرات ليصل إلى 200 ألف.

ولفت إلى أن المسابقات تقام في العديد من المجالات المدنية أيضا من تصميم السيارات الطائرة إلى تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي في الصحة والتقنيات الرقمية في الصناعة والتكنولوجيا الحيوية والابتكار والزراعة والسياحة والبيئة والطاقة.

وشدد الرئيس التركي على أن مهرجان تكونوفيست نجح في لفت انتباه المنطقة والعالم في وقت قصير جدًا، حيث يشارك فيه طلاب ومبتكرون من 88 دولة.