ما حقيقة الفيديو المتداول للأسير الفلسطيني مناضل نفيعات؟

تداولت حسابات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه للأسير الفلسطيني مناضل نفعيات خلال الفترة التي كان فيها حرا قبل إعادة اعتقاله، وهو ما كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر عدم صحته.

وتواصلت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر مع محمد عطاطره، الذي كان أول من نشر المقطع على حسابه على (تيك توك).

وقال عطاطره للجزيرة مباشر إن المقطع قديم ويعود لعدة سنوات.

وتطابقت رواية عطاطره مع مصادر أخرى تواصلت معها الجزيرة مباشر، وذكرت أن المقطع قديم ويعود تاريخه لأكثر من عامين قبيل اعتقال أنفعيات عام ٢٠١٩.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، فجر اليوم الأحد، في الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.

ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم نفيعات وكممجي، في الهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أسبوعين قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من اعتقالهم.