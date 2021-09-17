“الجزيرة مباشر” تكشف حقيقة تصدي مركبة للمقاومة لعدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

تداول عدد من وسائل الإعلام والشبكات الفلسطينية والمواقع الإخبارية مقطعا مصورا يدّعي تصدي مركبة تابعة للمقاومة الفلسطينية لعدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وقال ناشرو الفيديو إن المقطع المصور يظهر هروب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مركبة تابعة للمقاومة، وتصدي المقاومة لجرافات وآليات الاحتلال على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وأشاروا أن آليات الاحتلال كانت تقوم بعمليات تجريف لعدد من الأراضي.

لكن وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تحرّت عن المقطع وتبين أنه “مضلل”.

ووفق مراسل الجزيرة مباشر في غزة، فإن السيارة الموجودة هي “مركبة (جيب) الضبط الميداني التابعة لكتائب للقسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، وهي تتواجد بشكل طبيعي وقت التجريف ولا تهرب منها دبابات الاحتلال، وكلا منهما يتواجد في المنطقة ويعرف دوره”.

زوايا كثيرة يمكن من خلالها النظر إلى هذا المشهد ..

لكن نقطة المركز تتمثل في #الردع ..

بالمناسبة .. تواجد شاب واحد من #حماة_الثغور بكلاشنكوف مع مخزنين ليس أكثر ..

أكثر من كافٍ لتحقيق الغرض.. وجود الجيب قد يدخل في باب الاستخدام المفرط للقوة دون حاجة.. pic.twitter.com/qNSKOxwMSg

— إسلام بدر (@islambader1988) September 17, 2021