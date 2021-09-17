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تحقق|قطاع غزة

“الجزيرة مباشر” تكشف حقيقة تصدي مركبة للمقاومة لعدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

عناصر تابعة لكتائب القسام في غزة (الفرنسية- أرشيفية)
عناصر تابعة لكتائب القسام في غزة (الفرنسية- أرشيفية)
17/9/2021-|آخر تحديث: 18/9/202112:17 AM (مكة المكرمة)

تداول عدد من وسائل الإعلام والشبكات الفلسطينية والمواقع الإخبارية مقطعا مصورا يدّعي تصدي مركبة تابعة للمقاومة الفلسطينية لعدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وقال ناشرو الفيديو إن المقطع المصور يظهر هروب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مركبة تابعة للمقاومة، وتصدي المقاومة لجرافات وآليات الاحتلال على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وأشاروا أن آليات الاحتلال كانت تقوم بعمليات تجريف لعدد من الأراضي.

لكن وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تحرّت عن المقطع وتبين أنه “مضلل”.

ووفق مراسل الجزيرة مباشر في غزة، فإن السيارة الموجودة هي “مركبة (جيب) الضبط الميداني التابعة لكتائب للقسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، وهي تتواجد بشكل طبيعي وقت التجريف ولا تهرب منها دبابات الاحتلال، وكلا منهما يتواجد في المنطقة ويعرف دوره”.

المقطع المتداول

المصدر : الجزيرة مباشر

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