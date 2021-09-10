مثل العقل المدبر المفترض لاعتداءات، 11 سبتمبر/أيلول 2001، خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين أمام القضاء للمرة الأولى منذ أكثر من 18 شهرا فيما يسعى المدعون العسكريون الأمريكيون لتحقيق العدالة.
الجزيرة مباشر تحصل على صور أقمار اصطناعية تنشر للمرة الأولى بشأن هجمات سبتمبر 2001
حصلت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر على صور أقمار اصطناعية لعدد من المواقع التي شملتها هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتُقطت بعضها في اليوم التالي للهجمات.
وتُظهر الصور التي نشرتها شركة (ماكسار) مركز التجارة العالمي في نيويورك خلال اليوم التالي للهجمات وبعدها بأيام.
ويبدو في الصور سحابة من الدخان والغبار من أثر الهجوم وهي تغطي الموقع.
وتظهر الصور مواقع تحطم الطائرات الأخرى التي استُخدمت في الهجمات، ومن بينها موقع تحطم طائرة قرب مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وتتضمن الصور -نُشرت بالتزامن مع الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر- لقطات للمجمع الذي كان يقيم فيه أسامة بن لادن في باكستان بعد أيام من الغارة التي شنتها قوات من مشاة البحرية الأمريكية عام 2011.
وأعلنت الولايات المتحدة، مطلع مايو/أيار 2011، أنها قتلت بن لادن في غارة على المجمع الذي كان يقيم به.