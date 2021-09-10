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تحقق|الولايات المتحدة

الجزيرة مباشر تحصل على صور أقمار اصطناعية تنشر للمرة الأولى بشأن هجمات سبتمبر 2001

صورة لمركز التجارة العالمي بعد يوم من الهجمات (ماكسار)
صورة لمركز التجارة العالمي بعد يوم من الهجمات (ماكسار)
9/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202112:55 AM (مكة المكرمة)

حصلت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر على صور أقمار اصطناعية لعدد من المواقع التي شملتها هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتُقطت بعضها في اليوم التالي للهجمات.

وتُظهر الصور التي نشرتها شركة (ماكسار) مركز التجارة العالمي في نيويورك خلال اليوم التالي للهجمات وبعدها بأيام.

صورة لموقع مركز التجارة العالمي يوم 15 سبتمبر (ماكسار)

ويبدو في الصور سحابة من الدخان والغبار من أثر الهجوم وهي تغطي الموقع.

صورة مقربة لموقع مركز التجارة العالمي يوم 15 سبتمبر (ماكسار)
صورة لموقع مركز التجارة العالمي يوم 15 سبتمبر (ماكسار)

وتظهر الصور مواقع تحطم الطائرات الأخرى التي استُخدمت في الهجمات، ومن بينها موقع تحطم طائرة قرب مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

صورة لمقر وزارة الدفاع الأمريكية يوم 15 سبتمبر (ماكسار)
صورة مقربة لمقر وزارة الدفاع الأمريكية يوم 15 سبتمبر (ماكسار)
صورة لموقع تحطم طائرة الرحلة 93 يوم 13 سبتمبر (ماكسار)
صورة مقربة لموقع تحطم طائرة الرحلة 93 يوم 13 سبتمبر (ماكسار)

وتتضمن الصور -نُشرت بالتزامن مع الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر- لقطات للمجمع الذي كان يقيم فيه أسامة بن لادن في باكستان بعد أيام من الغارة التي شنتها قوات من مشاة البحرية الأمريكية عام 2011.

صورة بتاريخ 12 مايو/أيار للمجمع الذي قالت الولايات المتحدة إن أسامة بن لادن كان يقيم فيه في باكستان (ماكسار)

وأعلنت الولايات المتحدة، مطلع مايو/أيار 2011، أنها قتلت بن لادن في غارة على المجمع الذي كان يقيم به.

المصدر : ماكسار

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