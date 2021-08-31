الجزيرة مباشر تكشف فيديو مضلل عن هروب أفغان إلى إيران (فيديو)

أعاد عدد من وسائل الإعلام بينها موقع قناة “روسيا اليوم” وقناة “العربية” نشر مقطع فيديو قالت إنه لهروب مئات الأفغان إلى الحدود الإيرانية عقب سيطرة طالبان على أفغانستان.

وجرى تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي حصد مئات الآلاف من المشاهدات.

وقد قامت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر بالتحقق من الفيديو وتبين أنه فيديو قديم يتم إعادة تداوله تحت الكثير من المسميات على مدى الأعوام الماضية، وهو لمسافرين أفغان يعبرون الحدود الباكستانية الإيرانية في الطريق إلى إيران.

المقطع من روسيا اليوم

المقطع من قناة العربية

#فيديو_متدوال: أفغان يتسلقون الجبال للدخول إلى #إيران، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن دخول ألف لاجئ أفغاني إلى الأراضي الإيرانية عبر معبر هرات، بينما قدم ألف أخرين طلبات للدخول. pic.twitter.com/2BWMl6B21P — عربي بوست (@arabic_post) August 31, 2021

وزارت خارجه ایران هر چه سریعتر در مورد پناهندگان افغان مذاکره کنه . مرزهای ایران ، پناهندگان در حال ورود به ایران pic.twitter.com/azpWuz5TCi — Shima😷 (@Rre_shima) August 31, 2021

هزاران نفر پناهجویان افغان سعی دارند از مرز افغانستان وارد ایران شوند.#حکومت_استبدادی#طالبان pic.twitter.com/NGdtX95vrr — Afghanistan (@Afghanistan_Rep) August 30, 2021

مقاطع الفيديو القديمة