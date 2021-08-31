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الجزيرة مباشر تكشف فيديو مضلل عن هروب أفغان إلى إيران (فيديو)

31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202104:59 PM (مكة المكرمة)

أعاد عدد من وسائل الإعلام بينها موقع قناة “روسيا اليوم” وقناة “العربية” نشر مقطع فيديو قالت إنه لهروب مئات الأفغان إلى الحدود الإيرانية عقب سيطرة طالبان على أفغانستان.

وجرى تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي حصد مئات الآلاف من المشاهدات.

وقد قامت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر بالتحقق من الفيديو وتبين أنه فيديو قديم يتم إعادة تداوله تحت الكثير من المسميات على مدى الأعوام الماضية، وهو لمسافرين أفغان يعبرون الحدود الباكستانية الإيرانية في الطريق إلى إيران.

المقطع من روسيا اليوم

 

المقطع من قناة العربية

 

مقاطع الفيديو القديمة

المصدر : الجزيرة مباشر

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