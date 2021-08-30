البث الحي
تحقق|أفغانستان

تعرف على حقيقة مقطع متداول عبر مواقع التواصل لتفجير مطار كابل (فيديو)

هذه الصورة ليست لانفجارٍ في محيط مطار كابل بل لانفجار مخزن أسلحة في كازاخستان (الفرنسية)
هذه الصورة ليست لانفجارٍ في محيط مطار كابل بل لانفجار مخزن أسلحة في كازاخستان (الفرنسية)
30/8/2021-|آخر تحديث: 30/8/202107:52 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر انفجارا ناجما عن الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم الدولة في محيط مطار كابل.

إلا أن الادعاء غير صحيح والمشاهد المتداولة تعود لانفجار مستودع للذخيرة في كازاخستان.

وتظهر في الفيديو ألسنة نار ودخان سرعان ما تنفجر مولدة كتلة نارية كبيرة. وجاء في النص المرافق “جانب آخر من تفجيري مطار كابل اللذين ضربا مدخل المطار وأوقعا عدة قتلى وعشرات الجرحى”.

يأتي انتشار هذا الفيديو بعد هجوم انتحاري وقع في محيط مطار كابل في 26 أغسطس/آب الجاري.

وتبنى “تنظيم الدولة” هذا الهجوم الذي أسفر عن 85 قتيلا بينهم 13 عسكريا أمريكيا وعشرات الأفغان.

حقيقة الفيديو

إلا أن المشاهد المتداولة لا علاقة لها بهجوم كابل.

فلقد أرشد البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إلى المقطع نفسه منشورا في مواقع إخبارية على مواقع التواصل بتاريخ 26 أغسطس آب الجاري على أنه يظهر انفجارا في كازاخستان.

وبالفعل وقعت في اليوم نفسه سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة تابع لوزارة الدفاع في منطقة جامبيل جنوب كازاخستان.

وأودت الانفجارات بحياة 13 شخصاً وأصيب العشرات بجروح وأجلي أكثر من ألف شخص من قرى مجاورة.

وقد نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مشاهد من زاوية أخرى للانفجار نفسه.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

أفغانستان.. ارتفاع عدد قتلى تفجير كابل.. بايدن يعطي الضوء الأخضر لمهاجمة تنظيم الدولة وتركيا توافق على إدارة المطار

قال مصدر في حركة طالبان إن عدد قتلى تفجير مطار كابل، أمس الخميس، ارتفع إلى 175 إضافة إلى إصابة أكثر من 200 آخرين، كما أكد على مقتل 28 على الأقل من مسلحي الحركة في التفجير.

27/8/2021

لماذا فشلت أمريكا خلال 20 عاما في التخلص من تنظيم الدولة؟ وهل ستعترف بطالبان؟ (فيديو)

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لاري كورب إن الولايات المتحدة كانت تسمح لحكومة أفغانستان بأن تأخذ الدور القيادي إلا أنها كانت حكومة ضعيفة وفاسدة انهارت في غضون ساعات من مغادرة القوات الأمريكية.

30/8/2021
المزيد من تحقق

وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف تداول فيديوهات مضللة لانفجار مطار كابل

أسفر انفجار اليوم عن مقتل 60 وإصابة 143 أفغانيا (رويترز)

شاهد: لقطات لطيار يتلو القرآن تحصد ملايين المشاهدات.. ما حقيقتها؟

صانع المحتوى المصري محمود فضل (مواقع التواصل)

مأساة تعيد مجزرة سيارة الترحيلات للواجهة.. ماذا حدث لـ 25 معتقلة في مصر؟ (فيديو)

هيثم غنيم:سيارات الترحيلات في مصر سيئة التهوية ومصنوعة من الحديد والصفيح المبطن (مواقع التواصل)

القتلة وثقوا جريمتهم.. مقتل فتاة قاصر على يد ذويها في الحسكة بسوريا

لقطات مروعة من فيديو مقتل الفتاة السورية عايدة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

إيقاف مذيعة مصرية بعد “إساءة” لنجم نادي الزمالك وانسحابه على الهواء (فيديو)

المذيعة المصرية مي حلمي (مواقع التواصل)
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

قُتل برصاص فلسطيني.. وفاة قنّاص إسرائيلي أُصيب قبل 9 أيام عند حدود غزة (فيديو)

فتى فلسطيني يطلق النار من مسدسه على قناص إسرائيلي عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة (مواقع التواصل)
مقالات

أركان الإسلام ومصالح الحكام

خالد الجندي