تعرف على حقيقة مقطع متداول عبر مواقع التواصل لتفجير مطار كابل (فيديو)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر انفجارا ناجما عن الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم الدولة في محيط مطار كابل.

إلا أن الادعاء غير صحيح والمشاهد المتداولة تعود لانفجار مستودع للذخيرة في كازاخستان.

وتظهر في الفيديو ألسنة نار ودخان سرعان ما تنفجر مولدة كتلة نارية كبيرة. وجاء في النص المرافق “جانب آخر من تفجيري مطار كابل اللذين ضربا مدخل المطار وأوقعا عدة قتلى وعشرات الجرحى”.

يأتي انتشار هذا الفيديو بعد هجوم انتحاري وقع في محيط مطار كابل في 26 أغسطس/آب الجاري.

وتبنى “تنظيم الدولة” هذا الهجوم الذي أسفر عن 85 قتيلا بينهم 13 عسكريا أمريكيا وعشرات الأفغان.

حقيقة الفيديو

إلا أن المشاهد المتداولة لا علاقة لها بهجوم كابل.

فلقد أرشد البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إلى المقطع نفسه منشورا في مواقع إخبارية على مواقع التواصل بتاريخ 26 أغسطس آب الجاري على أنه يظهر انفجارا في كازاخستان.

BREAKING: Massive explosion rocks military warehouse near Taraz, Kazakhstan pic.twitter.com/n3KBIeTZ0k — BNO News (@BNONews) August 26, 2021

وبالفعل وقعت في اليوم نفسه سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة تابع لوزارة الدفاع في منطقة جامبيل جنوب كازاخستان.

وأودت الانفجارات بحياة 13 شخصاً وأصيب العشرات بجروح وأجلي أكثر من ألف شخص من قرى مجاورة.

وقد نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مشاهد من زاوية أخرى للانفجار نفسه.