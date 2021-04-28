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ما حقيقة فيديو اندلاع اشتباكات مسلحة في صعيد مصر؟ (شاهد)

صورة أرشيفية (الجزيرة)
صورة أرشيفية (الجزيرة)
28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202103:00 PM (مكة المكرمة)

تداولت عدد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالو إنها مواجهات ليلية عنيفة في قرى صعيد مصر أمس الثلاثاء.

وتظهر الصور التي قالوا إنها مواجهات بين قرى بشلاو وأسمنت بمحافظة قنا جنوبي البلاد، أحد الأشخاص يظهر بين المباني واصوات مواجهات عنيفة. وتظهر الطلقات النارية باستخدام أسلحة متنوعة.

وقالت إحدى الصفحات التي نشرت الفيديو “في غياب تام للأمن.. مواطنون يوثقون لحظات رعب عاشها أهالي قريتي أسمنت وبشلاو بقنا خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين”.

وبالتحقق من مقطع الفيديو تبين أنه نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمواجهات بمنطقة الماجدية بالعراق.

فيديو الادعاء الخاطئ:

الفيديو الصحيح: العراق- الماجدية

المصدر : الجزيرة مباشر

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