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مصر.. ما حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع في جامعة المنصورة؟ (فيديو)

صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)
صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)
8/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202110:48 AM (مكة المكرمة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع لمبنى، قيل إنه جامعة المنصورة في مصر، لكن التحقق ثبت أنه غير صحيح، والفيديو يُظهر حادثاً مروّعاً وقع في بوليفيا بأمريكا الجنوبية قبل أيام، وليس في مصر.

ويظهر في الفيديو جمع من الشبان والشابات، فيما يبدو أنها شرفة داخلية لمبنى متعدد الطبقات ثم يتحطّم السياج ويسقط من الطابق الرابع عدد من الأشخاص في ظلّ حالة ذعر ضربت زملاءهم.

وجاء في التعليقات المرافقة لهذا الفيديو: “سقوط طلاب من جامعة المنصورة من الدور الرابع”.

وانتشر الفيديو بهذا السياق على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك، حيث حصد عشرات آلاف المشاهدات.

@m7mad.el3rbawy

#المنصوره #محمدبنوا

♬ الصوت الأصلي – Mohamed Abd Elsalam

السلطات المصرية تنفي

بالبحث على محرك غوغل باستخدام كلمات: “حادث، جامعة، المنصورة” أرشد على الفور إلى بيان صادر عن الأمن المصري، نشرته وسائل الإعلام المحلية، نفى فيه وقوع أي حادث من هذا النوع، وأشار إلى أن الحادث وقع في “إحدى الجامعات الأمريكية”.

أين وقع الحادث؟

أظهر تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة والتفتيش عنها على محركات البحث، أنه منشور في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية على أنه مصور في بوليفيا، وليس في مصر.

وأمكن العثور أيضاً على مقاطع مماثلة منشورة على موقع يوتيوب تفيد أيضاً أن الحادث وقع في جامعة في ذاك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

ووفقاً لصحفيي مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في لاباز، وقع الحادث يوم الثلاثاء، في الثاني من مارس/آذار الجاري، بجامعة إل آلتو الحكومية وأسفر عن مقتل 5 طلاب على الأقل وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة.

 

المصدر : الفرنسية

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