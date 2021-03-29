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ما حقيقة فيديو تكدس السفن في مدخل قناة السويس بسبب أزمة السفينة الجانحة؟ (شاهد)

قناة السويس في مصر (غيتي - أرشيفية)
قناة السويس في مصر (غيتي - أرشيفية)
28/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202112:32 AM (مكة المكرمة)

انتشر على موقع تويتر مقطع يدعي ناشروه أنه يظهر تكدس السفن في مدخل قناة السويس، بسبب أزمة جنوح السفينة “إيفر غيفن” المستمرة منذ 6 أيام.

وبدأ انتشار المقطع من أحد الحسابات التي تغرد بالإنجليزية، وتجاوز عدد مشاهداته 100 ألف مشاهدة حتى الآن، وتداولته بعدها بعض الحسابات العربية.

وفحصت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر الفيديو، وتبين أن نسخة منه مرفوعة على إحدى المجموعات على موقع فيسبوك في فبراير/ شباط الماضي، أي قبل أكثر من شهر من حادثة جنوح السفينة في قناة السويس.

وبمزيد من البحث تبين أن المقطع يتطابق مع مقاطع أخرى ملتقطة لميناء سنغافورة والذي يعتبر من أكثر الموانئ ازدحاما في العالم.

وتخوض السلطات المصرية سباقا مع الزمن لتعويم حاملة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس والتي تعطل حركة الملاحة مع كل ما يسببه ذلك من خسائر اقتصادية هائلة.

وأفاد بيان من هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أنه يتم “القيام بأعمال التكريك (التجريف) نهارا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر” لتعويم سفينة الحاويات (إيفر غيفن)، التي تعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، وجنحت بالعرض في مجرى قناة السويس منذ، صباح الثلاثاء الماضي، ما عطل الملاحة في الاتجاهين.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن تم تجريف 27 ألف متر مكعب من الرمال على عمق وصل إلى 18 مترا “مع مراعاة عدم حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة”.

لكن مصدرا في هيئة قناة السويس قال لرويترز إن أية عملية لتخفيف حمولة السفينة لن تبدأ قبل، الإثنين، إذ تحاول فرق الإنقاذ الاستفادة من ارتفاع المد قبل أن يتراجع، في القيام بمناورة لتعويم السفينة.

كما حذر خبراء من أن عملية كهذه ستكون معقدة وطويلة. لكن ربيع قال إنه يأمل أن هذا الأمر لن يكون ضروريا لكن إن اتضح أنه ضروري فستطلب مصر مساعدة دولية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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