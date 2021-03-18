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شاهد: ما حقيقة فيديو يظهر عثور صيادين على حاوية غارقة بها هواتف أيفون؟

تم تداول المقطع على أنه لصيادين يعثرون على هواتف آيفون داخل حاوية (يوتيوب)
تم تداول المقطع على أنه لصيادين يعثرون على هواتف آيفون داخل حاوية (يوتيوب)
17/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202101:11 AM (مكة المكرمة)

كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر خطأ تداول مقطع فيديو، حصل على أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، على أنه لصيادين فرنسيين يعثرون على هواتف آيفون داخل حاوية طافية فوق سطح الماء.

وبالإضافة للانتشار الواسع على موقعي فيسبوك وتويتر، نشرت صحيفة يني شفق التركية الفيديو في النسخة الإنجليزية لموقعها، في 11 مارس/آذار الماضي.

نشرت الصحيفة التركية المقطع قبل أيام (مواقع إنترنت)

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص على متن إحدى السفن في عرض البحر، حيث يقومون بسحب حاوية وفتح محتوياتها.

ويتكون الفيديو من مقطعين تم الدمج بينهما في بعض النسخ المتداولة، واكتفت بعض الحسابات بنشر فيديو واحد فقط.

وبالتحقق من هذه المقاطع تبين أنها قديمة، وتوصلت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر إلى أن قناة على موقع يوتيوب تحمل اسم (دينيس ميخائيلنكو) كانت هي أول من نشر أحد المقطعين، في أغسطس/آب 2018، وحصل على أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويعود تاريخ نشر المقطع الثاني إلى يونيو/حزيران 2020.

وأشار ناشر الفيديو في وصف أحد المقاطع إلى أنهم عثروا على عبوات سجائر داخل الحاوية، كما توضح إحدى اللقطات عبارة مكتوبة على الصندوق الموجود في الحاوية والتي تشير إلى أنها سجائر.

وتوضح لقطة أخرى شعار شركة التبغ المعروفة (دي آند بي) وليس هواتف آيفون كما يتم تداوله على نحو مضلل.

وقال تقرير لمجلس الشحن العالمي العام الماضي إن متوسط الحاويات التي تسقط من السفن في البحر خلال الـ 12 سنة الماضية بلغ نحو 1382 حاوية كل عام.

المصدر : الجزيرة مباشر

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