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وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو من المريخ حصد ملايين المشاهدات

مسبار الفضاء "كيريوستي" على سطح المريخ (رويترز)
مسبار الفضاء "كيريوستي" على سطح المريخ (رويترز)
21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202110:46 AM (مكة المكرمة)

كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة فيديو جرى تداوله على أنه الصور الأولى لمركبة فضاء أمريكية هبطت على سطح المريخ.

وتداولات حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المرفق به صوت قيل إنه من كوكب المريخ، وحصد ذلك الفيديو أكثر من 23 مليون مشاهدة على حساب واحد فقط.

وانتشر المقطع على أنه صور أولى لمركبة الفضاء الأمريكية (برسيفيرنس) التي هبطت على المريخ في 18 فبراير/شباط الجاري.

 

غير أن وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تحرّت القصة وتبيّن أن المقطع مركّب من صور بانورامية نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) العام الماضي لجبل شارب في المريخ وسُجلت في الفترة من 24 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتظهر في هذه الصور التفاصيل والمعالم نفسها الموجودة بالفيديو المتداول باستثناء الصوت.

وبمزيد من الفحص، تبيّن أن الصوت مركّب على الصور عند التسجيل، إذ يظهر الصوت متباطئًا على المقطع لينتج صوتًا مشابهًا ومتداولًا على أكثر من فيديو سابق نشرته ناسا خلال الأشهر الماضية.

ولم تنشر ناسا أي فيديو من المريخ حتى الآن يظهر هذه التفاصيل بهذه الدقة سوى الصور البانورامية والتي قالت عنها إنها الإصدار الأكبر والمركب من أكثر من ألف صورة وجرى تجمعيه بعناية على مدى أشهر ويحوي ما يقرب من 1.8 مليار بكسل من المناظر الطبيعية للمريخ التقطت بواسطة العربة المتحركة (كيوريوسيتي) في عام 2019.

أما عن الصوت، فتبين أن ناسا نشرته في تسجيلاتها على أنه ترددات اهتزازات زلزالية.

فيديو متداول سابق بنفس الصوت للفيديو المغلوط:

 

الصور البانورامية الأساسية الذي نشرتها ناسا وجرت محاكاتها وتركيب الصوت عليها:

المصدر : الجزيرة مباشر

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