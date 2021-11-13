الجزيرة مباشرة تكشف محتوى مضللا لتفجير مسجد في أفغانستان (فيديو)

كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، تداول محتوى مضلل على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات على أنها للانفجار الذي وقع في مسجد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان ظهر الجمعة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو ادعت أنها للانفجار الذي وقع في أحد المساجد بولاية ننغرهار الأفغانية، ظهر الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

بالتحقق من المحتوى تبين أنه قديم حيث تم تداوله الفيديو منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما نشرت الصور في سنوات سابقة.

المحتوى المضلل/فيديو:

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Eyaletine bağlı Spin Ghar İlçesinde bir camiye bombalı saldırınin düzenlendigi görüntüler pic.twitter.com/T6X6Bd83jM — Furkan #autumnstorm (@Furkan38276857) November 12, 2021

رابط قديم:

د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د اهل تشیع په تر ټولو لوی مسجد امام بارګاه کي دننه چاودنه سوې ده.

میرویس روغتون کي د ملت ږغ سرچینې وایي، د چاودني له ځای څخه دوی ته په زیاته کچه کسان ور وړل سوي دي.

نور جزئیات وروسته…#MillatZagh pic.twitter.com/HSlgGFSYKT — Bismillah Watandost (@bismillahwatan) October 15, 2021

المحتوى المضلل/الصور الثابتة

تصویرهای ابتدایی به دست‌آمده از انفجار امروز در مسجدی در ننگرهار نشان می‌دهد که آمار قربانیان این رویداد، بیشتر از آن است که تا کنون گزارش شده است. #Afghanistan #Nangarhar https://t.co/Jk34FiepET pic.twitter.com/EzAYnEMaVC — Alisher Shahir|علی شیر شهیر (@ashershahir) November 12, 2021

رابط خبر قديم يحوي نفس الصور ويعود لعام 2018.

انفجار در مسجد (حاجی بخشی) در ولسوالی شکر دره کابل، چهار کشته و بیش از ۲۰ زخمی برجا گذاشته‌است. این آمار ابتدایی است pic.twitter.com/8vcxD3aEpf — Fatima Bahar hashim (@BaharFatema) May 14, 2021

ووقع الانفجار في منطقة سبين غار بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان في الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية.

والمسجد خاص بالمسلمين السنة، في حين استهدفت الهجمات السابقة التي وقعت بعد سيطرة طالبان مساجد شيعية وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء مقطعًا مصورًا من موقع الانفجار الأخير في المسجد.