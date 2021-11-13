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تحقق|أفغانستان

الجزيرة مباشرة تكشف محتوى مضللا لتفجير مسجد في أفغانستان (فيديو)

صورة مأخوذة من فيديو لموقع تفجير المسجد شرقي أفغانستان (رويترز)
13/11/2021-|آخر تحديث: 13/11/202112:15 PM (مكة المكرمة)

كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، تداول محتوى مضلل على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات على أنها للانفجار الذي وقع في مسجد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان ظهر الجمعة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو ادعت أنها للانفجار الذي وقع في أحد المساجد بولاية ننغرهار الأفغانية، ظهر الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

بالتحقق من المحتوى تبين أنه قديم حيث تم تداوله الفيديو منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما نشرت الصور في سنوات سابقة.

المحتوى المضلل/فيديو:

رابط قديم:

المحتوى المضلل/الصور الثابتة

رابط خبر قديم يحوي نفس الصور ويعود لعام 2018.

 

ووقع الانفجار في منطقة سبين غار بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان في الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية.

والمسجد خاص بالمسلمين السنة، في حين استهدفت الهجمات السابقة التي وقعت بعد سيطرة طالبان مساجد شيعية وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء مقطعًا مصورًا من موقع الانفجار الأخير في المسجد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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