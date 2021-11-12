تداول صور قديمة للأسير مقداد القواسمي بعد إعلان إنهاء إضرابه عن الطعام

تداولت مواقع إخبارية ومنصات على مواقع التواصل صورا للأسير الفلسطيني مقداد القواسمي بادعاء أنها له بعد إعلان إنهاء إضرابه عن الطعام أمس الخميس.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع والدة الأسير التي أفادت بأن تلك الصور التقطتها له في المستشفى يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء وجوده في المستشفى، وأنه حاليا في السجن وممنوع من الزيارة.

صورة قديمة التقطت قبل شهر للأسير مقداد القواسمي انتشرت على مواقع التواصل

وقرر القواسمي تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام القادم.

وقالت إيمان بدر، والدة الأسير، إن نجلها علّق بالفعل إضرابه، والذي بدأه رفضا للاعتقال الإداري.

وأضافت “مقداد موجود في عيادة الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية) وعلّق إضرابه عن الطعام بعد قرار الإفراج عنه في شهر فبراير القادم”.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي مقره غزة) في بيان مقتضب “بعد معركة استمرت 113 يومًا.. الأسير مقداد القواسمة ينتزع نصرًا محققًا وينهي إضرابه المفتوح عن الطعام”.

والمعتقل القواسمة (24 عامًا) من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو طالب جامعي، ومعتقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.