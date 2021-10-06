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تحقق|السويد

ما حقيقة فيديو احتراق سيارة الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد؟

رسام الكاريكاتور السويدي الراحل لارش فيلكس (رويترز)
6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202111:11 PM (مكة المكرمة)

تداولت حسابات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يظهر لحظة احتراق سيارة الرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتجاوزت مشاهدات المقطع على إحدى الصفحات على موقع فيسبوك ربع مليون مشاهدة، كما حظي بانتشار واسع على منصات أخرى.

وقامت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر بالبحث عن المقطع وتبين أن وسائل إعلام روسية نشرت مقطع الفيديو عام 2014، وهو لحادثة في مدينة روسية.

وسائل إعلام نشرت الفيديو عام 2014، وهو لحادثة في مدينة روسية (يوتيوب)

ولقي الرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مصرعه، الأحد الماضي، محترقًا في حادث سير مروع.

وقالت الشرطة السويدية إن فيلكس (75 عامًا) قتل مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة، إذ اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة وتم نقله إلى المستشفى.

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثارت رسومه الكاريكاتورية المسيئة للنبي -محمد صلى الله عليه وسلم- عام 2007، غضبًا عارمًا بين المسلمين في أنحاء العالم.

وتسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد حيث عمد رئيس الوزراء حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

وكان فيلكس قد نجا عام 2015 من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن، لكن الحادث أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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