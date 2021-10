وحدة التحقق بالجزيرة مباشر ترصد حقيقة صور متداولة لانفجارات العاصمة الأفغانية

نشر عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ادعت أنها التقطت عقب انفجارات شهدتها العاصمة الأفغانية كابل، مساء اليوم الأحد.

في حين، فندت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر هذه الصور وتوصلت إلى حقيقتها، مؤكدة أن الصورة المنشورة على منصات التواصل لا علاقة لها بحادثة اليوم.

الصور المنشورة

Tonight fighting among the ISIS and the Taliban in PD17 in Kabul city. pic.twitter.com/GKsr1lALdP

— Anees Ur Rehman (@JournalistAnees) October 3, 2021