Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تحقق|اليمن

طالب يمني يكشف للجزيرة مباشر حقيقة تكريمه لوالده بارتداء زي “عامل نظافة” (فيديو)

26/10/2021

تداولت وسائل إعلام صورا لطالب يمني من حفل تخرجه من كلية النفط والمعادن بشبوة (جنوب وسط)، قبل أيام، وهو يرتدي زي عمال النظافة.

وقالت وسائل إعلام إن الطالب علاء العامري ارتدى زي عمال النظافة “وفاء لوالده الذي يعمل في هذه المهنة وتقديرا منه لكفاحه حتى يكمل تعليمه”.

وبالتحقق من الصور تبين أنه جرى تداولها في سياق مضلل، وهو ما أكده الطالب اليمني علاء العامري لوحدة التحقق في الجزيرة مباشر عبر مقطع مصور.

وقال العامري إنه لم يرتدِ الزي تقديرا لوالده الذي كان يعمل مدرسا قبل وفاته في العام 2011.

وأوضح أنه ارتدى زي عمال النظافة خلال حفل تخرجه، في 10 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تقديرا لعمال النظافة ومهنتهم، التي يعتبرها عظيمة ومشرفة ولا تقدرها إلا المجتمعات المتحضرة.

ووصف العامري العاملين في هذه المهنة بـ”مهندسي البيئة” وقال إن تكريمه لكل عمال النظافة – كما يسميهم المجتمع – سواء داخل شبوة أو في كل الوطن العربي، لأنهم يقومون بعمل لا تعي أهميته كل المجتمعات.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من تحقق

الجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو نشرته منصات إعلامية لاشتباكات في مدينة ذي قار العراقية

الجزيرة مباشر ترصد تفاقم معاناة سكان شمالي سوريا بسبب جائحة كورونا (فيديو)

الجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو دفاع مسلمي الهند عن أنفسهم ضد الاعتداءات (فيديو)

ما حقيقة فيديو احتراق سيارة الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد؟

الأكثر قراءة

“أيام غوانتانامو”.. جندي أمريكي مسلم يروي قصة تحوله من سجّان إلى سجين في المعتقل سيئ السمعة (فيديو)

شاهد: مؤيد للبرهان ينفعل على الهواء لدى سؤاله عن مكان حمدوك

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

جنود يعتدون بالضرب المبرح على متظاهرين سودانيين في العاصمة الخرطوم (فيديو)