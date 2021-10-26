طالب يمني يكشف للجزيرة مباشر حقيقة تكريمه لوالده بارتداء زي “عامل نظافة” (فيديو)

تداولت وسائل إعلام صورا لطالب يمني من حفل تخرجه من كلية النفط والمعادن بشبوة (جنوب وسط)، قبل أيام، وهو يرتدي زي عمال النظافة.

وقالت وسائل إعلام إن الطالب علاء العامري ارتدى زي عمال النظافة “وفاء لوالده الذي يعمل في هذه المهنة وتقديرا منه لكفاحه حتى يكمل تعليمه”.

حضر الطالب اليمني "علاء الدين ياسين العامري" حفل تخرجه بزي عمال النظافة، تقديراً لوالده العامل في مجال النظافة ولجهوده في سبيل إتمام تعليمه، وأثار تصرف العامري الخريج من كلية النفط والمعادن بمحافظة شبوة بـ #اليمن، إعجاب الحضور والكادر التعليمي بالجامعة.

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وبالتحقق من الصور تبين أنه جرى تداولها في سياق مضلل، وهو ما أكده الطالب اليمني علاء العامري لوحدة التحقق في الجزيرة مباشر عبر مقطع مصور.

تقديرا لوالده الذي عمل في مجال النظافة وكافح من أجل تعليمه.. الطالب اليمني علاء الدين ياسين العامري يحضر حفل تخرجه بزي عمال النظافة في محافظة شبوة pic.twitter.com/8syG1DDPDP — أخبار قناة 24 السعودية (@saudi24tv) October 22, 2021

وقال العامري إنه لم يرتدِ الزي تقديرا لوالده الذي كان يعمل مدرسا قبل وفاته في العام 2011.

وأوضح أنه ارتدى زي عمال النظافة خلال حفل تخرجه، في 10 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تقديرا لعمال النظافة ومهنتهم، التي يعتبرها عظيمة ومشرفة ولا تقدرها إلا المجتمعات المتحضرة.

ووصف العامري العاملين في هذه المهنة بـ”مهندسي البيئة” وقال إن تكريمه لكل عمال النظافة – كما يسميهم المجتمع – سواء داخل شبوة أو في كل الوطن العربي، لأنهم يقومون بعمل لا تعي أهميته كل المجتمعات.