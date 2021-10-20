الجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو نشرته منصات إعلامية لاشتباكات في مدينة ذي قار العراقية

نشرت منصات إعلامية مقطعا قالت إنه يظهر اشتباكات وقعت عقب مباراة رياضية في مدينة ذي قار العراقية أمس الثلاثاء.

وادعى ناشرو المقطع أنه يعود للواقعة التي حدثت بمنطقة العكيكة في مدينة الناصرية، مساء الإثنين، وسقط على إثرها 4 قتلى و5 مصابين.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم ولا يخص الواقعة المذكورة، حيث أعيد تداوله عدة مرات في أوقات سابقة.

وكان قد اندلع خلاف بين شباب خلال المشاركة في مباراة محلية لكرة القدم بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تطور لاحقا إلى اشتباك مسلح بين عشيرتين استخدما فيه أنواعا من الأسلحة وشارك فيه المئات.

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