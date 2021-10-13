رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع في بلدة بداما التابعة لريف جسر الشغور الغربي السوري إحدى نقاط التماس بعد عودة المئات من أهالي القرية إلى منازلهم بعد تهجيرهم عدة مرات من قبل قوات النظام.
الجزيرة مباشر ترصد تفاقم معاناة سكان شمالي سوريا بسبب جائحة كورونا (فيديو)
فاقم تفشي فيروس كورونا في الشمال السوري حجم المخاطر وضغوط المعيشة التي تواجه الأهالي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
ورصدت كاميرا قناة (الجزيرة مباشر) أحوال المدنيين في أسواق مدينة إعزار بريف حلب ونقلت معاناتهم بسبب انعدام سبل الوقاية من وباء كورونا وعدم تمكنهم من شراء كِمامات تُساعدهم على حماية أنفسهم من تفشيه.
كما رصدت الجزيرة مباشر عدم قدرة السكان على توفير الغذاء المناسب بسبب ارتفاع أسعاره.
وناشد مواطنون التقتهم الجزيرة مباشر المنظمات الإنسانية لتدارك الأوضاع الصحية والاقتصادية المتدهورة في المنطقة، خاصة بعد تزايد حالات الإصابة وتسجيل وفيات بشكل مستمر نتيجة عجز المستشفيات المحلية عن استقبال المزيد من المرضى.
جائحة #كورونا تكتم أنفاس الشمال السوري pic.twitter.com/Tk2wE58I0x
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2021
ودعا المواطنون السكان إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية مثل التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الوباء بصورة أكبر.
وحذرت السلطات الصحية في الشمال السوري في وقت سابق من تدهور الأوضاع بشكل أكبر مع حلول فصل الشتاء، في ضوء انهيار النظام الصحي وقلة عدد الأسرة في المستشفيات، خاصة أسرة العناية المركزة.