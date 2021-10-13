الجزيرة مباشر ترصد تفاقم معاناة سكان شمالي سوريا بسبب جائحة كورونا (فيديو)

فاقم تفشي فيروس كورونا في الشمال السوري حجم المخاطر وضغوط المعيشة التي تواجه الأهالي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

ورصدت كاميرا قناة (الجزيرة مباشر) أحوال المدنيين في أسواق مدينة إعزار بريف حلب ونقلت معاناتهم بسبب انعدام سبل الوقاية من وباء كورونا وعدم تمكنهم من شراء كِمامات تُساعدهم على حماية أنفسهم من تفشيه.

كما رصدت الجزيرة مباشر عدم قدرة السكان على توفير الغذاء المناسب بسبب ارتفاع أسعاره.

وناشد مواطنون التقتهم الجزيرة مباشر المنظمات الإنسانية لتدارك الأوضاع الصحية والاقتصادية المتدهورة في المنطقة، خاصة بعد تزايد حالات الإصابة وتسجيل وفيات بشكل مستمر نتيجة عجز المستشفيات المحلية عن استقبال المزيد من المرضى.

ودعا المواطنون السكان إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية مثل التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الوباء بصورة أكبر.

وحذرت السلطات الصحية في الشمال السوري في وقت سابق من تدهور الأوضاع بشكل أكبر مع حلول فصل الشتاء، في ضوء انهيار النظام الصحي وقلة عدد الأسرة في المستشفيات، خاصة أسرة العناية المركزة.