سابقة غريبة داخل أحد المساجد.. خطيبان للجمعة في آن واحد (فيديو)

كما يظهر في الفيديو قيام أحدهما بالبدء في الصلاة بينما لا يزال الآخر مستمرًا في إلقاء الخطبة، في مشهد هو ربما يكون الأول من نوعه داخل مساجد المسلمين، وسط استغراب شديد من المصلين.

وكشفت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر، حقيقة مكان الفيديو المتداول، بعد أن تضاربت الانباء حول مكان المسجد الذي صُوّر فيه الفيديو المنتشر على منصات التواصل باعتباره أحد مساجد مدينة الخليل في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

ولكن بعد البحث والتحقق تبين أن الفيديو تم تصويره في مسجد الإيمان بمخيم الراشدية الواقع في منطقة صور بلبنان.

ويتحدث رواد مواقع التواصل، عن تغيير الإمام من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، وهي الإدارة المسؤولة عن المسجد، في الوقت الذي رفض الإمام المعزول ترك موقعه.

ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من صحة الرواية من مصدر رسمي.

زاوية التصوير مقارنة بصور أخرى ملتقطة في فعاليات اخرى سابقة في المسجد نفسه (الجزيرة مباشر)