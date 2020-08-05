صور أقمار صناعية توضح حجم الدمار بمرفأ بيروت بعد الانفجار

وقالت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر إن إحدى الصور التقطت بتاريخ ١ أغسطس/ آب الماضي وتظهر الميناء بحالته الطبيعية بينما الصورة الأخرى التقطت صباح اليوم الأربعاء ٥ أغسطس/ آب وتظهر دمارا واسعا لحق بأغلب مباني وأرصفة الميناء.

وتوضح الصور التي يعود مصدرها لموقع الأقمار الصناعية planet lab تحول عنابر وأرصفة الميناء إلى أنقاض امتد على مساحة عدة كيلومترات.

كما نشرت وكالة رويترز صور أقمار صناعية أيضا توضح شكل المرفأ قبل الانفجار وبعده.

الصورة الأخرى التقطت صباح اليوم الأربعاء وتظهر دمارا واسعا لحق بأغلب مباني وأرصفة الميناء

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوي "موادّ شديدة التفجير".

وقدّر محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، مروان عبود، قيمة الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ، بين 3 – 5 مليارات دولار، كرقم أولي.

وتظهر الصور الملتقطة حجم الخسائر التي تعرضت له أرض المرفأ الذي يعد واحدا من أهم 10 مرافئ على البحر المتوسط، إضافة إلى المرافق التجارية والسكنية، وصولا إلى بعد 15 كيلومترا عن مركز الانفجار.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.