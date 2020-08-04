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"مساحة بلدة كاملة".. ما حقيقة بناء سجن ضخم شرقي السعودية؟ (فيديو)

لقطة من الفيديو المزعوم
لقطة من الفيديو المزعوم
4/8/2020

وبيّن حساب الناشط السعودي أن هذه المساحة توازي مساحة بلدة كاملة، مشيرًا إلى أن اللقطات تُظهر عمليات إنشائية لمبانٍ وأبراج مراقبة داخل الجدار العازل، الأمر الذي أثار ضجة على منصات التواصل.

وازداد الجدل عندما نشر حساب "معتقلي الرأي" هذا الفيديو أيضًا، موضحا أن المقطع يُظهر "ضخامة" مساحة السجن ومركز الشرطة الجديدين اللذين تواصل السلطات البناء فيهما غرب العوامية، فما حقيقة الأمر؟

لكن بمتابعة وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، للفيديو المتداول، وبعد مراجعة الخرائط وتحديد الموقع الذي تم تصوير المقطع فيه، تبيّن أن المنطقة لا يوجد بها أي إنشاءات حتى تاريخ  29 يونيو/حزيران الماضي.

كما أنها مدرجة علي الخرائط، لأراض خالية ومباني تابعة لشركة الكهرباء ومصلحة الآثار ويقع في نهايتها مبنى السجن العمومي بالقطيف، الذي لا يشهد أي انشاءات حديثة.

صورة من خرائط غوغل للمنطقة المزعومة (الجزيرة مباشر)
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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