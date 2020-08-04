"مساحة بلدة كاملة".. ما حقيقة بناء سجن ضخم شرقي السعودية؟ (فيديو)

وبيّن حساب الناشط السعودي أن هذه المساحة توازي مساحة بلدة كاملة، مشيرًا إلى أن اللقطات تُظهر عمليات إنشائية لمبانٍ وأبراج مراقبة داخل الجدار العازل، الأمر الذي أثار ضجة على منصات التواصل.

🔻#القطيف: لقطات مُصورة حصل عليها #ناشط_قطيفي تُظهر ضخامة المساحة الجغرافية للسجن ومركز "الشرطة" الجديد الذي يبنيه آل سعود غرب #العوامية، والذي يوازي مساحة بلدة كاملة. وتُظهر اللقطات عمليات إنشائية لمبانٍ وأبراج مراقبة داخل الجدار العازل. pic.twitter.com/aPTDZ82KJj — ناشط قطيفي (@nashetqatifi) July 31, 2020

وازداد الجدل عندما نشر حساب "معتقلي الرأي" هذا الفيديو أيضًا، موضحا أن المقطع يُظهر "ضخامة" مساحة السجن ومركز الشرطة الجديدين اللذين تواصل السلطات البناء فيهما غرب العوامية، فما حقيقة الأمر؟

🔴 هام

مقطع فيديو يُظهر "ضخامة" مساحة السجن ومركز الشرطة الجديدين الذي تواصل السلطات بناءه غرب العوامية. pic.twitter.com/KLthFP1loQ — معتقلي الرأي (@m3takl) August 3, 2020

لكن بمتابعة وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، للفيديو المتداول، وبعد مراجعة الخرائط وتحديد الموقع الذي تم تصوير المقطع فيه، تبيّن أن المنطقة لا يوجد بها أي إنشاءات حتى تاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي.

كما أنها مدرجة علي الخرائط، لأراض خالية ومباني تابعة لشركة الكهرباء ومصلحة الآثار ويقع في نهايتها مبنى السجن العمومي بالقطيف، الذي لا يشهد أي انشاءات حديثة.

صورة من خرائط غوغل للمنطقة المزعومة (الجزيرة مباشر)