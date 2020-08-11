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ما حقيقة فيديو تلقي ابنة بوتين أول جرعة من لقاح فيروس كورونا؟

تم تداول المقطع على أنه لابنة بوتين
تم تداول المقطع على أنه لابنة بوتين
11/8/2020

وتم تداول الفيديو بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتلقي ابنته جرعة من اللقاح، اليوم الثلاثاء، ويظهر لحظة حقن إحدى الفتيات باللقاح في جلسة تجارب.

وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر أن الفيديو متداول منذ يوليو/ تموز الماضي، ونشرته وسائل إعلام روسية لمتطوعين روس خلال مرحلة التجارب على اللقاح.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن وزارة الصحة سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، بعد اجتيازه جميع الاختبارات اللازمة.

وأشار بوتين إلى تطعيم إحدى بناته باللقاح الجديد.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، كشفت روسيا عن جاهزية أول لقاح محلي لمكافحة فيروس كورونا، شارك في إنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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