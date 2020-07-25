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"الجزيرة مباشر" تكشف تزييف الجيش المصري لصورة تدريبات مع فرنسا

صورة نشرها الجيش المصري للتدريبات البحرية مع فرنسا في البحر المتوسط
صورة نشرها الجيش المصري للتدريبات البحرية مع فرنسا في البحر المتوسط
25/7/2020

وكشف فريق التحقق الخاص بالجزيرة مباشر أن الصورة المنشورة على صفحة المتحدث العسكري المصري والمرفقة بالبيان ليست أصلية وأنها مأخوذة من على موقع البحرية الأمريكية وتعود للعام 2013.

الصورة كما هي منشورة على حساب المتحدث العسكري المصري

 

الصورة على موقع البحرية الأمريكية في عام 2013

 

وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها المتحدث العسكري في مصر صورا ومقاطع فيديو لتدريبات ومناورات ثم يتبين بعد ذلك أنها ليست حقيقية.

وكشفت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر قبل أسبوعين أن صور المناورات ومقاطع الفيديو التي نشرها المتحدث العسكري لما قال إنها تدريبات أجراها الجيش المصري على الحدود الليبية يوم الخميس التاسع من يوليو/تموز الجاري تعود أيضا لتواريخ قديمة.

صور قديمة.. "الجزيرة مباشر" تكشف حقيقة مناورات الجيش المصري قرب الحدود الليبية

وكان المتحدث العسكري قد نشر بيانا، اليوم السبت، عن تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وفرنسا في البحر المتوسط، في ظل تصعيد مصري تجاه الصراع في ليبيا وتصريحات بشأن تدخل عسكري محتمل لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومليشياته في مواجهة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن " القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (أكونيه)، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة."

وأشار المتحدث إلى أن " التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً."

وأوضح المتحدث أن " التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة."

ووافق البرلمان المصري قبل أيام على إرسال الجيش خارج البلاد "لضمان الأمن القومي الاستراتيجي غربا" في إشارة لليبيا.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في ليبيا.

وتدعم مصر والإمارات وروسيا ودول أوربية بينها فرنسا حفتر الذي يشن ينازع منذ العام 2015 السلطة مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس المعترف بها دوليا والتي تحظى بدعم تركي.

ومنيت قوات حفتر مؤخرا بهزائم متعددة. وتمكنت قوات الوفاق من السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينتي بن الوليد وترهونة وتوجهت صوب سرت والجفرة في طريقها إلى حقول النفط التي يسيطر عليها حفتر المتمركز في بنغازي بشرق ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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