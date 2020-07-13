سقوط طائرة حربية مصرية ومصرع قائدها

وأكدت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر أن الحادث وقع أول أمس السبت.

وقد تضاربت الأنباء بشأن سقوط طائرة عسكرية مصرية دون صدور أي بيان عسكري أو توضيح رسمي عن الحادث.

وتتكرر مثل هذه الحوادث منذ فترة في مصر، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي عن، سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب ومقتل قائدها.

صور للرائد طيار أحمد أبو زيد الذي لقي مصرعه جراء سقوط طائرته الحربية (مواقع التواصل)

وقال المتحدث في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها، وجار تحديد سبب سقوط الطائرة".

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الطائرة من نوع إف 16 وسقطت جنوب مدينة رفح (شمال سيناء)، دون أن تتضح أسباب سقوطها.

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي عن سقوط مقاتلة بسبب عطل فني أثناء قيامها بطلعة تدريبية، مشيرا إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تحطمت طائرة روسية الصنع من طراز "ميغ 29" أثناء طلعة تدريبية للقوات الجوية المصرية.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري "سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ طلعة تدريبية في إحدى مناطق التدريب نتيجة حدوث خلل فني بأدوات التحكم بالطائرة"، وأضاف أن الطيار نجا من الحادث.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2016، سقطت مقاتلة مصرية من طراز إف16 أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، مما أدى إلى مقتل طاقمها، دون أن يشير إلى مكان سقوطها.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني -رفض ذكر اسمه- قوله إن طيارين لقيا مصرعهما إثر سقوط الطائرة مساء أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت بسبب عطل فني.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، سقطت طائرة حربية مصرية إثر عطل فني في منطقة زراعية بمحافظة الإسماعيلية.

قبر الضابط الراحل أحمد أبو زيد (مواقع التواصل)

وأعلن الجيش المصري قبل أيام تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية، عقب تلميحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بـ"إمكانية تدخل عسكري في ليبيا".

وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن قادة بارزين بالقوات المسلحة يتصدرهم وزير الدفاع محمد زكي، شهدوا المرحلة الرئيسية للمناورة "حسم 2020".

وأفاد بأن المرحلة الرئيسية للمناورة نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية (مسؤولة عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا)، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، والتي استمرت لأيام عدة.

وأوضح أن المناورة تأتي "في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة"، من دون تفاصيل أكثر عن مكانها وعدد القوات المشاركة فيها.