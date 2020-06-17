ممرض يحمل أسطوانة أوكسجين.. صورة تغزو منصات التواصل فمن يكون؟ (فيديو)

وأظهرت الصور أحد الأشخاص في ملابس طبية وهو يحمل أسطوانة الأوكسجين الثقيلة الوزن بنفسه دون مساعدة من أحد ويصعد بها السلالم.

وتدوالت عدد من وسائل الإعلام والآلاف من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صورة لمن قالوا إنها لطبيب مصري يحمل أسطوانة أوكسجين لإنقاذ المرضى، حسبما نشرت نقابة الأطباء المصرية الصورة على صفحتها.

ونسبت النقابة الصورة للطبيب المصري محمد حشاد ونشرت تعزية مرفقة بالصورة! بينما قالت مواقع أخرى، منها حساب قناة "الحدث" على فيسبوك، إنها لطبيب يمني.

لكن المفاجأة أن الصورة ليس لا لهذا ولا لذاك، فقد استقصت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر عن موضوع الفيديو، واتضح أنه" لفني التمريض- وسام الغزي- والذي يعمل في وحدة العزل في محافظة المثنى بالعراق.

وقال وسام، خلال الحديث معه هاتفيا، إن الصورة التقطها صديقه حميد الذي يعمل معه في نفس الوحدة.

وأوضح "أن يومها اختنق أحد المرضى وكل مشغول في عمله أتيت مسرعا إلى حميد فقلت له هلم بنا نحمل الأوكسجين فاعترض قال لا أقدر وهنا فضت بالعصبية وفقدت كل شيء وتذكرت المريض وقمت، أحمل القناني بدون وعي فالتقط هذه الصورة كي يراعي مشاعري".

وقال" وعندما أخبر بها مسؤول العزل الأستاذ غازي طلب الصور ونشرها على صفحته".