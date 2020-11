ليبيا أم سيناء.. ما حقيقة الصور المتداولة لعسكريين مصريين في طبرق؟

أثارت صور نشرها عسكري مصري له مع رفاقه على موقع إنستغرام الذي أشارت علامته الجغرافية لمكانهم في مدينة طبرق الليبية، حالة من البلبلة والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما لم تنفِ القوات المسلحة المصرية صحة الصور، فإن خاصية تحديد المواقع على إنستغرام تشير إلى أن الصور التقطت بالفعل في مدينة طبرق، التي يسيطر عليها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من مصر.

وقال حساب "عملية بركان الغضب" التابع لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، في بيان على فيسبوك، إن ضابطا في الجيش المصري نشر صوره مع رفاقه، وحدد موقع تطبيق إنستغرام مكان النشر، بمدينة طبرق الساحلية شرقي ليبيا، قبل أن يقوم الضابط بحذف الصور من حسابه.

واعتبر مغردون مصريون أن الصور دليل آخر على تضليل الجيش المصري لشعبه، والدفع بأبنائه للقتال إلى جانب قوات حفتر، بينما شكك آخرون في صحة ما تم تداوله.

جنود مصريين يظهرون على حساباتهم في مدينة طبرق الليبية.. لما يموتو اكيد حيموتو في سينا pic.twitter.com/vDk7GdaiW7 — Layla ⵍⵢⵍⴰ🇱🇾 (@Layla62260823) May 3, 2020

السلوم أم طبرق؟

غير أن وحدة التحقق في "الجزيرة مباشر"، أكدت أن أي تصوير على إنستغرام عند منفذ السلوم على الحدود المصرية الليبية، يحدد التطبيق موقعه على أنه في طبرق الليبية، وبناء عليه فلا يمكن تأكيد ما إذا كانت هذه الصور التقطت في طبرق فعليا أم عند منفذ السلوم الحدودي مع ليبيا.

ومن ناحيته، حلل حساب "إيجيبت ديفينس ريفيو" العسكري، عبر تويتر، الصور المتداولة عبر سلسلة من التغريدات موضحًا أن العلامة الجغرافية التي تظهر وجود العسكري ورفاقه في ليبيا، بمثابة دليل ضعيف وذلك لاحتمال حدوث خطأ أو تلاعب في الصور.

The officer is likely to have deleted the photos and account due to concerns over personal & operational security. This ruckus may also result in disciplinary action against him.https://t.co/DsbU3CXan9 — Egypt Defence Review (@EgyptDefReview) May 3, 2020

وأضاف الحساب "الصورة تبدو إلى حد كبير لتدريبات قوات مصرية أو عملية تفتيش"، مرجحًا أن العسكريين الذين ظهروا في تلك الصور ليسوا وحدة مصرية في حالة قتالية كاملة، فمن غير الممكن أن يتم تكليف أسلحة الدعم القتالي بالقتال.

This is not an Egyptian unit in full fighting order and combat support arms are unlikely to be tasked to Libya to fight or train & advise. The geotag appears to be somewhat flimsy evidence given the potential for errors or even purposeful manipulation by the poster. — Egypt Defence Review (@EgyptDefReview) May 3, 2020

ولفت إلى أن العسكري ربما حذف الصور، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الشخصي والأمن التشغيلي، وقد تؤدي هذه الصور إلى ضجة يترتب عليها اتخاد إجراءات تأديبية ضده.

وتتهم حكومة الوفاق، مصر ودول أخرى بتقديم دعم عسكري لحفتر الذي تشن قواته هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي.

There have been claims that Egyptian soldiers have been fighting alongside Haftar's LNA for quite some time now. However, what we are looking at here is a photo that is largely typical of Egyptian exercises and parades/inspections. pic.twitter.com/IPK71T1gVD — Egypt Defence Review (@EgyptDefReview) May 3, 2020

the photo was taken on the Egyptian-libyan border (Salloum), Now let’s speak abt these soldiers, Do they seem to u r on a frontline? With clean clothes & without vests/ helmets & not even a guns!? dear foreign journalist & expert it’s ok to be a Biased but pls don’t be an idiot! https://t.co/1OCv8idp9s — Osama Alfitori (@osamaalfitory) May 3, 2020

