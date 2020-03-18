كورونا.. هذه حقيقة الشائعات المتداولة بشأن الوقاية والعلاج

في ظل معدلات الانتشار الواسعة لفيروس كورونا ووصول أعداد الإصابة قرابة المئتي ألف في 166 دولة، انتشرت الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية الوقاية والعلاج.

وقد رصدت وحدة التحقق والرصد بـ "شبكة الجزيرة الإعلامية" أبرز المعلومات الخاطئة والشائعات التي لاقت رواجًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بشأن الوقاية والعلاج من الفيروس التاجي الذي أدوى بحياة ما يقرب من 8 آلاف شخص حول العالم.

وعملت الوحدة على كشف حقيقة الإشاعات المتداولة من مصادر موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية، في خطوة لمحاربة الشائعات المنتشرة، والتأكد من صحة المعلومات التي تهم صحة الإنسان.

الشائعة: التدخين يقضي على فيروس كورونا

يقولون التدخين يقضي على فيروس #كورونا …. كثروا من التدخين و #الفرفحين 🤪🚬😎 — بو محمدين (@ANBOOB60) February 24, 2020

الحقيقة: التدخين لا يقضي على الفيروس بل يزيد من خطر الإصابة به، فالأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم حالاتهم بسبب التدخين، وهم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19، بل إن التبغ يساعد على تفاقم الإصابة بالفيروس.

التدخين لا يقي من مرض #كوفيد_19.

في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة.

والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم. موارد المعلومات عن #COVID19https://t.co/IisGDZegCc pic.twitter.com/62JJQpWqZD — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 16, 2020

الشائعة: لا يعيش الفيروس في المناخ الحار أو الرطب

متى الصيف؟

سؤآل بالتمني على غير العادة!

بالرغم من أنه لاينبغي الاعتقاد بأن #فيروس_كورونا موسمي مثل الانفلونزا والزكام يتراجع خلال الصيف وفقا لـ @WHO ومع تباين الدراسات، ربما ينبع الأمل من كون انتقال الفيروسات من خلال القطيرات التنفسية أصعب في الجو الحار والرطب،

أهل الطب أدرى🤔 — حامد البراشدي (@7albrashdi) March 10, 2020

https://twitter.com/taliaaaemaad/status/1239918603744481280?ref_src=twsrc%5Etfw

الحقيقة: رغم إشارة منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس تقوى فعالية انتشاره في الشتاء، فإنها أكدت أن الفيروس يمكنه العيش في المناخ الحار والرطب على السواء، وهو ما حدث في الدول ذات المناخ الحار والرطب.

هل تعلم: يستطيع #فيروس_كورونا أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء. وقد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف. اتبع احتياطات الوقاية أينما تعيش ومهما كان المناخ.

⬅️موارد معلومات عن #COVID19 : https://t.co/oDMNsQEOfR pic.twitter.com/8zZ1hqFMfE — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 13, 2020

الشائعة: شرب الماء يقي من الفيروس

بمجرد الوصول إلى هناك ، سيقتل حمض المعدة لديك كل الفيروس. إذا لم تشرب كمية كافية من الماء بانتظام ، يمكن للفيروس دخول القصبة الهوائية ثم الرئتين. هذا خطير جداً. يرجى إرسال ومشاركة هذا مع العائلة والأصدقاء. انتبه للجميع وقد يتعافى العالم من فيروس كورونا قريباً. — Mai Albashir 🇸🇩🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@shambat2000) March 12, 2020

الحقيقة: نفت منظمة الصحة العالمية صحة أن يكون شرب الماء مساعدًا على الوقاية بشكل مباشر من الفيروس رغم أهميته لصحة الإنسان.

هل تعلم: شرب الماء مهم للصحة لكنه لا يقي من #فيروس_كورونا.

إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس أسرع بطلب الرعاية الطبية وأخبر الطبيب عن سفرياتك السابقة. ⬅️موارد المعلومات عن #COVID19 : https://t.co/oDMNsQEOfR pic.twitter.com/p1YhN8qEgw — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 13, 2020

الشائعة: غسل اليدين بالماء الحار يقتل الفيروس

بالمختصر المفيد:

١. النعلان برع 😂

٢.شرب الماء كثيرا

٣. الغرغرة بالملح والخل

٤.شرب الأشياء الساخنة

٥. غسل اليدين بالماء الساخن والصابون

٦.نشر الملابس والفراش تحت الشمس ودمتم سالمين#كورونا #كوفيد_19 pic.twitter.com/wUbvsAaOQV — م. عبدالله العريمي 🇵🇸 (@Info_sec3989) March 16, 2020

الحقيقة: لم تشر منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى غسل اليدين بالماء الحار كحل فعال لقتل الفيروس، وإنما يشار دائمًا إلى غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي بطريقة فعالة تشمل ما بين الأصابع.

احم نفسك وأحبائك من #فيروس_كورونا باتباع التالي👇 pic.twitter.com/k6WGDvx4YE — UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) March 12, 2020

الشائعة: شرب المواد الكحولية يقي من الفيروس

الحقيقة: لا علاقة بين شرب الكحوليات والوقاية من الفيروس، بحسب تأكيد منظمة الصحة العالمية.

تناول المشروبات الكحولية لا يحميك من كوفيد-19.

قلل من خطر إصابتك بعدوى #COVID19 بالمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي

وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بثني المرفق أو بمنديل ثم التخلص منه وغسل اليدين

وتجنب مخالطة من تظهر عليهم أعراض الحمى والسعال pic.twitter.com/q5xDVvn2Ck — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 17, 2020

الشائعة: على الجميع ارتداء الكمامة دومًا للوقاية من الفيروس

ارتداء الكمامة والقفازات ليست عيب أو شيء محرج أو إنك مصاب .بل بالعكس هو شعورك بالمسؤلية تجاه نفسك واسرتك ووطنك😷😷 — نقيب الكرامه الزاويه 2 (@dROLlpq5EvoZLls) March 16, 2020

الحقيقة: بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ارتدِ الكمامة فقط إذا كنت مريضًا بأعراض الفيروس (خاصة السعال) أو إذا كنت تقوم برعاية شخص قد يكون لديه الفيروس، بحيث تستخدم الكمامة لمرة واحدة فقط.

ويشار إلى أن استخدام الكمامة لوحده لا يكفي للوقاية من الفيروس، إذ يجب المداومة على عادات أخرى مثل غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي، واحتواء الرذاذ التنفسي من العطاس والسعال، وتجنب الاتصال القريب بأي أي شخص تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا (السعال، والعطاس، والحُمى).

الشائعة: الكمامات العادية لا تقي من كورونا وينبغي ارتداء قناع التنفس N95 فقط

الحقيقة: لم تشر منظمة الصحة العالمية إلى ارتداء قناع التنفس N95 باعتباره حلا وحيدا للوقاية من الفيروس، رغم فعالية القناع طبيًا في الوقاية من أمراض أخرى.

يمكن ارتداء الكمامة العادية لمن يعانون من أعراض تنفسية من أجل منع انتشار العدوى حيث تقلل الكمامات العادية من الخطر لمرتديها، ولا يلتزم بارتدائها سوى الشخص الذي تظهر عليه أي أعراض تنفسية، كالسعال والعطاس، أو من يجاور شخصًا تظهر عليه أعراض الكورونا.

الشائعة: فضلات الإنسان تنشر الفيروس

https://twitter.com/Sehhawajammal/status/1239934773646237697?ref_src=twsrc%5Etfw

الحقيقة: رغم وجود الفيروس في فضلات الإنسان بالفعل، كما أن تلوث اليدين يعد سببًا في تنظيف اليدين بانتظام، فإن الفيروس ينتقل من الشخص المصاب للسليم عن طريق الرذاذ والعطاس.

هل ينتشر #كوفيد_19 عن طريق الفضلات البشرية؟

الفيروس موجود في الفضلات البشرية لكنه ينتشر بالأساس من خلال مخالطة أحد المصابين عن قرب أو عبر الرذاذ المتطاير منه عند السعال أو العطس.

اغسل يديك باستمرار قبل الأكل وبعده وقبل استعمال المرحاض وبعده وبعد السعال وبعد تغيير حفاضات الأطفال pic.twitter.com/kUwWunvVZ3 — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 17, 2020

الشائعة: الشماغ فعال في الوقاية مثل الكمامة ويغني عن استخدامها

الحقيقة: هناك دراسة نشرت بمجلة BMJ open الطبية عام 2015 قارنت بين فعالية الأقنعة القماشية مثل (الشماغ) والأقنعة الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكان المعيار الأساسي للنتيجة هو الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي السريرية، والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، وعدوى فيروسات الجهاز التنفسي المؤكدة مختبريًا.

وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام أقنعة القماش تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، لأن تجميع القناع للرطوبة وإعادة استخدام أقنعة القماش وضعف تصفية الهواء يسهم في ذلك.

الشائعة: مريض كورونا يعالج بدواء خافض للحرارة ومضاد حيوي

"لا داعي للقلق".. وزيرة #الصحة تقول بتصريحات تلفزيونية إن الحالات المصابة بفيروس #كورونا لا تحتاج جميعها إلى مستشفى ويمكن علاجها بخافض للحرارة ومضادات حيوية pic.twitter.com/1DiYtYRLA6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 8, 2020

الحقيقة: تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.

لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج #COVID19 تنصح @WHO بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين. إذا كانت لديك أعراض تتوافق مع COVID-19 ، فاطلب الرعاية الطبية. — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 16, 2020

الشائعة: ادعاءات منسوبة ليونيسف بأن شرب الماء الساخن والتعرض للشمس يقي من كورونا

#وثيقة ..

اليونسيف :

إذا تعرض الفيروس لدرجة حرارة 26-27 سيليزي ستقتل لأنها لا تعيش في المناطق الساخنة كما أن "شرب الماء الساخن والتعرض لأشعة الشمس" سيفي بالغرض و "الابتعاد عن الآيس كريم وتناول الطعام البارد" مهم pic.twitter.com/VUmCHcHtTc — الكربلائي🇮🇶 (@sedater1988) March 14, 2020

الحقيقة: لم يصدر من منظمة اليونيسف أي من هذه التصريحات، ونفتها عبر تغريدة لها على إحدى حساباتها على موقع "تويتر".

مع انتشار الكلام عن فيروس كورونا على السوشيال ميديا، فيه رسايل وبوستات انتشرت مؤخرًا فيها معلومات مضللة وبتدعي إن مصدرها يونيسف، واحنا بنأكد إننا ملناش أي علاقة بالرسايل دي. مصدر يونيسف اللي تقدروا تاخدوا منه معلومات عن الموضوع ده هو الموقع الرسمي:https://t.co/JZYIuRiGaJ pic.twitter.com/NdNZG88IOW — يونيسف مصر (@UNICEF_Egypt) March 3, 2020

الشائعة: يساهم (الليمون والبرتقال والثوم والفلفل والكركم والزنجبيل والعسل والقرفة) في الوقاية من الفيروس

☕️🌹

أحبتي

عززوا مناعة أجسامكم لمقاومة فيروس كورونا برافعات المناعة الطبيعية ..

الزنجبيل العسل القرفه الفلفل الليمون البرتقال.. "الثوم والبصل🥺"

حفظكم الله من كل شر

مساؤكم عافية ..

" pic.twitter.com/PaISVOm2l7 — ‏﮼سارا﮼العبدالله﮼🇸🇦 (@alshammarya10) March 14, 2020

شرب الماء مع شرائح الليمون يعطي العديد من الفوائد للجسم فيما ياني اهمها

1-تقوية جهاز المناعة ضد الفيروسات

2-تقليل الوزن

3-غنية بمضادات الاكسدة

4-غنية بفيتامين (ج)

5-التخلص من رائحة الفم الكريهة

8-تخفيف التهاب الحلق

9-تقليل خطر الاصابة يحصوات الكلي#كورونا#الوقاية_خير_من_العلاج pic.twitter.com/v29UKODbzN — Dr Hatem Noaman Center (@DrHatemNouman) March 14, 2020

الحقيقة: غير صحيح؛ فلا يوجد حتى الآن أي علاج للفيروس بحسب موقع منظمة الصحة العالمية، ولا تزال شركات الأدوية تعمل على تطوير لقاح للوقاية منه.