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وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف: الجيش المصري يحذف لقطة لتدمير فرقاطة إسرائيلية (فيديو)

22/10/2020

ونشر الجيش المصري الفيلم أمس الأربعاء على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت منصات الجيش على فيسبوك وتويتر بعد ذلك بحذف الفيلم كاملا، بينما قامت بالتعديل وحذف اللقطة فقط من حساب وزارة الدفاع على يوتيوب، قبل أن تقوم بحذف الفيديو كاملا من يوتيوب أيضا بعد ذلك. 

لكن وحدة التحقق في الجزيرة مباشر تمكنت من الحصول على نسخة الفيلم قبل حذفها من حسابات الجيش المصري على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونشرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية والمقربة من النظام لقطة تدمير الفرقاطة الإسرائيلية ضمن الفيلم التسجيلي المحذوف.

ويشير الفيلم الذي يحمل عنوان "سادة البحار" لذكرى قيام القوات البحرية المصرية بتدمير المدمرة الإسرائيلية "إيلات" في 21 أكتوبر عام 1967 والذي حددته القوات البحرية تاريخا لعيدها بعد ذلك. 

رابط فيديو التسجيل الأصلي بدون حذف (اللقطة في الثانية 41)

رابط التسجيل بدون حذف من التلفزيون المصري ووسائل إعلام مصرية

قناة النيل للأخبار

 

القناة الأولى في التلفزيون المصري الرسمي
قناة أون الفضائية
التغريدة المحذوفة من حساب المتحدث العسكري للجيش المصري

المصدر : الجزيرة مباشر
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