شاهد: محتجون يضرمون النيران في السفارة الأمريكية ببغداد

أضرم محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، النيران داخل السفارة الأمريكية ببغداد، احتجاجًا على القصف الأمريكي لمقار الحشد الشعبي في مدينة الأنبار جنوبي العراق الأحد.

وقال مراسل الجزيرة في بغداد، إن المحتجين اقتحموا البوابة الرئيسية وأضرموا النيران في حرم السفارة، وحرقوا أبراج الحراسة داخل مقرها، بينما دوت صفارات الإنذار في السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأفاد المراسل كذلك بانسحاب المحتجين من داخل السفارة إلى محيطها بعد وصول القوات الأمنية، وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من أمام السفارة.

وحصلت وحدة الرصد والتحقق بالقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعلامية، على مقاطع حصرية من ناشطين توثق لحظة إضرام النيران في جدار السفارة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عراقيون وجود جنود أمريكيين محاصرين داخل مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بالمنطقة الخضراء بعد اقتحام سياجها الخارجي من قبل محتجين غاضبين موالين للحشد الشعبي وإضرام النيران في نقاط تفتيش داخل السفارة.

وقال شهود عيان إن مئات المحتجين من الحشد الشعبي اقتحموا اليوم المنطقة الخضراء، الشديدة الحراسة وسط العاصمة بغداد، بمشاركة قادة الحشد "أبو مهدي المهندس، وهادي العامري وقيس الخزعلي" حاملين رايات الحشد ورايات كتائب حزب الله في العراق التي قُصفت مقارها غربي محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله اليوم الثلاثاء إن المملكة تدين الهجمات التي شنتها جماعات مدعومة من إيران على القوات الأمريكية في العراق.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أنها قررت استدعاء السفير الأمريكي عقب استهداف إحدى فصائل الحشد الشعبي ومقتل وإصابة العشرات.

ولوحت بغداد بإعادة النظر في العلاقة مع التحالف الدولي، في حين اتهمتها واشنطن بالتقصير في حماية قواتها وأكدت حقها في الرد على أي اعتداء.