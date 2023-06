بوينغ تكشف عن خلل جديد في طائرات تجارية تابعة لها.. تعرف إليه

كشفت شركة “بوينغ” الأمريكية عن خلل جديد في طائراتها التجارية من طراز “787 دريملاينر”.

وقالت الشركة في بيان، أمس الثلاثاء “نفحص حاليًا جميع طائرات 787 دريملاينر الموجودة في مستودعاتنا بحثًا عن حالة خلل تتعلق بعملية التركيب على الموازن الأفقي، وهو عبارة عن جناح صغير في ذيل الطائرة”.

وأضافت أنه “سيتم إصلاح الطائرات التي يتبين أن فيها خللًا قبل تسليمها للعميل”.

وأوضحت أن “العيب ليس مشكلة فورية تتعلق بالسلامة، وبالتالي يمكن للطائرات في الخدمة مواصلة العمل”.

وأشارت “بوينغ” إلى أنها أخطرت إدارة الطيران الأمريكية “FAA” والعملاء بشأن المشكلة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت “FAA” أن “بوينغ يمكنها استئناف تسليم طائرات 787 دريملاينر بعد إجراء التغييرات اللازمة، واستيفاء المعايير المطلوبة”.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، قالت بوينغ إن “عمليات التسليم عُلقت قرابة عامين جراء عيوب عديدة في التصنيع، كلفت الشركة 5.5 مليارات دولار”.

