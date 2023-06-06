هبوط قياسي لليرة التركية إلى 21.45 مقابل الدولار واليورو يتجاوز 23 ليرة

فقدت الليرة التركية حوالي 1% من قيمتها أمام الدولار اليوم الثلاثاء مواصلة التراجع منذ انتخابات الشهر الماضي، وبعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل حكومته الجديدة في مطلع الأسبوع.

وحطم اليورو اليوم رقما قياسيا جديدا أمام الليرة التركية متجاوزا 23 ليرة لليورو الواحد.

وانخفضت الليرة، التي تعرضت لضغوط وسط طلب قوي على العملة الأجنبية، مسجلة 21.45 ليرة مقابل العملة الأمريكية، لتبلغ خسائرها حوالي 13% منذ بداية العام.

وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر مرور الاقتصاد التركي بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59% في مايو/أيار، وهو ما يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة ارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا.

وقال معهد الإحصاء التركي، الأسبوع الماضي، إنه سيطبّق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لمايو، وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وتعهدت الحكومة قبل الانتخابات بأنها ستقدم الغاز مجانا في مايو، ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو 2024. ويُعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار).

وتفاقم التضخم في تركيا متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت نهاية 2021، ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن ينخفض إلى 43.68% في أبريل/نيسان.

وعيّن أردوغان محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في أسواق المال، وزيرا للمالية والخزانة. وعُدّت الخطوة تمهيدا لعودة لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما يشمل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال محللون إنه بالنظر إلى حالات سابقة لجأ فيها أردوغان لسياسات اقتصادية تقليدية وعاد بسرعة بعدها إلى أسلوبه في خفض أسعار الفائدة، فإن أي تغيير في ذلك التوجه يعتمد على مساحة الاستقلال التي يمنحها الرئيس لشيمشك في اتخاذ القرارات.