شركات الطيران ترفع توقعات أرباحها إلى أكثر من 100% في 2023

رفعت شركات الطيران، اليوم الاثنين، توقعاتها لأرباح القطاع في عام 2023 إلى أكثر من 100%، لتقفز من 4.7 إلى 9.8 مليارات دولار، وسط تفاؤل مدفوع بازدياد طلب السفر مع التعافي من تداعيات كورونا.

وتوقعت شركات الطيران نقل 4.35 مليارات راكب حول العالم هذه السنة، وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار كوفيد البالغ 4.45 مليارات، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في الاجتماع السنوي للاتحاد في مدينة إسطنبول التركية “سنوات الجائحة ولّت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي”.

لكنه أضاف أن هوامش الربح التي سجلت 1.2% لا تزال ضعيفة جدا لدرجة أنها لا تكفي لضمان القوة المالية للقطاع على المدى البعيد.

وأعلنت شركات الطيران العالمية في الأشهر الماضية نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف طلب السفر على الرغم من زيادة التضخم، كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام.

وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضا من مستويات ما قبل الجائحة، إذ من المتوقع ارتفاعها إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار عام 2019.

وقال والش لوكالة رويترز “كثير من الناس ليسوا مضطرين فقط إلى السفر، بل يرغبون في السفر. وسيبقون هكذا خلال هذا العام”.

وأشار إلى أن الطلب يرتفع بسبب زيادة مستويات التوظيف حتى مع توقعات أضعف للاقتصاد الكلي.

وقال “يؤدي ذلك إلى منح المستهلكين ثقة بأن بمقدورهم إنفاق النقود ويمكنهم تحمل بعض الدين لمواصلة الاستمتاع بما يفعلونه”.

التحديات مستمرة

وقال والش أمام مندوبين من نحو 300 شركة طيران إن التحديات المستمرة، مثل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع رسوم المطارات، تعوق تعافي الصناعة.

وأضاف “تباطأ موردو تصنيع المعدات الأصلية بشدة في التعامل مع عوائق سلاسل التوريد التي ترفع التكاليف وتحد أيضا من قدرتنا على توزيع الطائرات”.

وقال “شركات الطيران وصلت إلى ما هو أبعد من خيبة الأمل. يجب إيجاد حل”.

وظلت توقعات كميات عمليات الشحن منخفضة جدا مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أن تسجل 57.8 مليون طن عام 2023 مقابل 61.5 مليون طن في 2019 بسبب تباطؤ أحجام التجارة العالمية.