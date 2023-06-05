الكشف عن أول سيارة كهربائية بملكية فكرية قطرية خالصة (شاهد)

كشفت شركة (إيكوترانزيت)، اليوم الاثنين، عن أول مركبة كهربائية بملكية فكرية قطرية خالصة، ويمثّل دخول هذه الشركة في مجال حلول النقل الصديقة للبيئة، نقلة محورية مهمة في السوق القطري والخليجي.

جاء ذلك خلال حفل حضره عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ووكالات السيارات والجهات المعنية، حيث تم كشف النقاب عن نماذج طرازات مبدئية من سيارات الشركة الكهربائية من ماركة (VIM).

وزيرا المواصلات والبيئة والتغير المناخي ⬅️ يشهدان إطلاق أول علامة تجارية لسيارة كهربائية بملكية فكرية قطرية خالصة 🇶🇦 ⏪ خلال حفل تدشين شركة إيكوترانزيت المتخصصة في حلول النقل والمواصلات الذكية والبنية التحتية pic.twitter.com/4eP72xN59Z — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) June 4, 2023

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، يُعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة نحو الحدّ من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتمهيدًا لتوطين هذا النوع من الصناعات محليًّا في القريب العاجل.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية بإصداراتها المختلفة حيث تسعى الدولة لإحداث تحولات جذرية في قطاع النقل والمواصلات لجعل هذا القطاع أكثر اخضرارًا واستدامة.

وتعد (إيكوترانزيت) أول شركة قطرية تعمل في مجال المركبات الكهربائية وحلول النقل المستدام الشاملة وبنيتها التحتية، إذ استثمرت الشركة في امتلاك ملكية فكرية حصرية لعدد من السيارات والحافلات الكهربائية بالتعاون مع شركائها العالميين، وذلك ضمن مرحلة أولى لتأسيس صناعة متكاملة للمركبات الكهربائية الخفيفة والثقيلة تحت العلامة التجارية (VIM).

🖥️| يقدم الابتكار القطري 🇶🇦 المتطور للسيارة الكهربائية، لمحة عن المستقبل حيث تجمع الاستدامة والرفاهية جنبًا إلى جنب.#مجهر 🔬| #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/mmwEoj4EXP — مـجـهـر (@mjharqa) June 4, 2023

وتخطط الشركة أيضًا للاستثمار في إنشاء أول مركز في المنطقة لاعتماد السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية في قطر، وذلك للتأكد من مطابقة السيارات والحافلات الكهربائية للمواصفات العالمية وتجانسها مع المواصفات الخليجية وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بذلك.

وإضافة إلى ذلك، تستثمر (إيكوترانزيت) في البنية التحتية للمركبات الكهربائية والأنظمة التكنولوجية التابعة لها، وذلك لتوفير الحلول الشاملة لمنظومة النقل الكهربائي، وتقوم الشركة حاليًّا بصناعة حافلات النقل الجماعي وتجميع السيارات الكهربائية وتوريد وتركيب وتشغيل الشواحن الكهربائية والحلول التكنولوجية المرتبطة بهذه المنظومة.

وكانت قطر قد خططت قبل سنوات لاستضافة نسخة محايدة الكربون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وعقب انتهائها، أكدت وزارة البلدية أن الدوحة أوفت بالتزاماتها في جعل مونديال 2022 بطولة مستدامة وصديقة للبيئة، حيث حققت قطر نسبة تدوير بلغت 72% نحو ثلثها طاقة نظيفة، وهو ما لم تصل إليه أي دولة من الدول المستضيفة لبطولات كأس العالم السابقة.